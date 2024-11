Feriados 2025: cómo quedó el calendario y qué fines de semana largo habrá el próximo año

El gobierno nacional anunció tres "feriados puente" que en realidad serán "días no laborables". El almanaque completo para empezar a hacer planes

El gobierno nacional fijó los días no laborables unidos a feriados para el 2025.

El gobierno nacional adelantó en el Boletín Oficial las fechas de los próximos días no laborales con fines turísticos del año 2025, los llamados " feriados puente" , aunque esta vez no tendrán esa característica. Se trata de los días que se unen a los feriados y que extienden los fines de semana con la intención de incentivar el turismo y viajes internos.

Se establecieron tres días (2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre) mediante el decreto 1027/2024, el cual se ampara en el artículo 6° de la ley N° 27.399, que otorga la facultad al Poder Ejecutivo de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística y que deben coincidir con los días lunes o viernes.

Esta vez, la administración nacional eligió días no laborables y no optó por establecerlos como feriados que cuentan como un descanso dominical. En cambio, en los días no laborables el descanso es obligatorio para la administración pública nacional, bancos, seguros y actividades afines, y solamente optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general.