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León XIV dedicó una oración en la Catedral porteña y visitó el memorial al Papa Francisco

El obispo de Roma destacó la diversidad de las expresiones de la fe católica a lo largo y ancho de Argentina

9 de noviembre 2026 · 20:23hs
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León XIV dedicó una oración en la Catedral porteña y visitó el memorial al Papa Francisco

El Papa León XIV ofreció una oración en la Catedral porteña en la que destacó la diversidad de las expresiones de la fe católica a lo largo y ancho de Argentina, y homenajeó con ofrendas florales a Francisco en el memorial en honor del Sumo Pontífice argentino.

"Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país. En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo", sostuvo.

>> Leer más: Lágrimas, abrazos y rosarios: León XIV atravesó a millones de fieles con la primera misa en Argentina

El Santo Padre enumeró: "Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur".

"Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación. Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe", reseñó.

Sostuvo que "en esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre".

“Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones. Ella, que permaneció unida a los apóstoles en la oración, acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños”, remarcó.

En su recorrido, León XIV visitó el memorial en honor al Papa Francisco que está dentro de la Catedral Metropolitana y, acompañado por un grupo de niños, lo homenajeó con ofrendas florales. Además, se detuvo a rezar frente a la placa conmemorativa en honor a su antecesor.

El Papa cerraba su actividad del lunes con una cena en el Arzobispado de Buenos Aires y tiene planeado viajar este martes a la provincia de Córdoba.

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