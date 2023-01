El Papa Francisco dijo que la pobreza en Argentina se debe a "malas políticas"

"Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante", agregó el Sumo Pontífice durante la entrevista. "Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron «fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste una riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas». Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: «Para equilibrar les di a los argentinos». Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas", explicó en otro pasaje del reportaje.