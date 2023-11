El Papa echó a un obispo conservador que lo criticaba abiertamente

El Papa, de 86 años, intenta actualizar a la Iglesia, lo que lo enfrenta a la oposición de la históricamente fuerte ala conservadora. Esto se percibe muy especialmente en Estados Unidos. Los críticos de Francisco lo acusan de sembrar confusión y no respetar las creencias fundamentales de los católicos. Strickland se expresó numerosas veces en ese sentido. En un mensaje publicado este año en X (ex Twitter), Strickland acusó al Papa de “socavar el depósito de la fe”. En su blog en septiembre, el obispo respondió a los rumores de que el Vaticano lo alentó a dar un paso al costado. “No puedo dimitir como obispo de Tyler, ya que equivaldría a abandonar el rebaño a mi cargo”, escribió. “También he dicho que respetaré la autoridad del papa Francisco si me destituye como obispo de Tyler”, escribió. “Amo a Jesucristo y a la Iglesia católica que él fundó. Mi único deseo es decir su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda”, añadió.