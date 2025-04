El médico del Papa Francisco reveló que quería "morir en casa".

El médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al Papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle, pero no contestaba", dijo y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era "morir en casa".