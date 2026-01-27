Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

El municipio intensifica el plan de recuperación y transformación de los pavimentos. Las tareas comenzaron este mes y se extenderán durante febrero y marzo

Los operarios trabajan en el sector de calle Santa Fe que va desde Dorrego hasta Balcarce.

La Municipalidad continúa con el plan de recuperación y transformación de los pavimentos en toda la ciudad, haciendo hincapié en aquellas calles que son densamente transitadas, y conviven con alta circulación de transporte urbano de pasajeros y también de peatones . Las obras comenzaron este mes y se desarrollarán durante los meses de febrero y marzo, con el fin de aprovechar la disminución de los niveles de movimiento en el período de vacaciones de verano.

Entre las arterias intervenidas se encuentran: Cafferata de Pellegrini a Pte. Perón; San Lorenzo entre Ovidio Lagos y Oroño; 27 de Febrero de Oroño a Entre Ríos; Oroño desde Córdoba a Wheelwright (carril oeste); Rondeau (colectora) de Martín Fierro a Urunday; Necochea de Garibaldi a Presidente Quintana; Av. Pellegrini entre Mitre y Balcarce; Salta entre Oroño y San Nicolás; Ovidio Lagos entre Bv. Seguí y 27 de Febrero.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, expresó: “En este plan de calles lo que abordamos son corredores con mucho tránsito de la ciudad, sectores donde tenemos muchos vehículos de gran porte, o mucha cantidad de vehículos durante todo el día”, a la par que recordó que distintos puntos donde se desarrollan obras de repavimentación presentan una circulación constante de varias líneas de colectivos, las cuales con las frenadas y el transporte pesado suelen deteriorar las calzadas de asfalto.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que desde el Estado local se está abordando “un reclamo, una deuda pendiente de la ciudad en relación a los cruces de vía”. En este marco, explicó que se comenzó a intervenir en corredores que, por cercanía a la vía, “el pavimento está más deteriorado”.

En concreto, las tareas del Plan de Calles 2026 incluyen trabajos de cuneteo, bacheo, fresado, reciclado y repavimentación tanto de asfalto como de hormigón. Se trabajará sobre 11.000 metros lineales en unas 95 cuadras.

Los trabajos de reconstrucción comprenden demolición de cordones deteriorados, reconstrucción de cunetas, bacheo de base, excavación de la capa de rozamiento existente y el posterior pavimento de losas de hormigón nuevo. En el caso de las obras de hormigón se reemplaza por la misma materialidad.

Sobre esta intervención, Ferrer explicó: “Cuando uno ve un bache en el asfalto, probablemente se da por un hundimiento o por un desprendimiento de la base (de hormigón). Entonces, lo que hacemos es romper el asfalto, llegamos hasta la base de hormigón, reparamos la base y después venimos con un asfalto nuevo”.

Y amplió: “La capa de asfalto tiene unos 8 cm de espesor, pero el hormigón tiene 30 cm de espesor. Eso es lo que hace que la calle aguante, resista todo el tránsito que tiene por encima, por lo que, si no vamos a la profundidad hasta la base, difícilmente podamos reparar solo el asfalto”.

En detalle

Este plan incluye los trabajos de bacheo mediante la ejecución de nuevas carpetas asfálticas o losas de hormigón. Se trata de tareas que mejoran el pavimento de las calzadas, posibilitando una mejor circulación y transitabilidad de los vehículos. La planificación de los trabajos de bacheo alcanza todas las zonas y barrios de la ciudad.

Los trabajos de asfalto demandan un aproximado de cuatro o cinco días de ejecución, porque el tiempo de secado es de un día, mientras que los trabajos de hormigón tienen una duración de más de 15 días, ya que el período de fraguado del hormigón requiere más tiempo.

No obstante, el funcionario municipal remarcó que se trata de una “intervención integral” y lo que se pretende es “extender la vida útil” de la calzada, “reparándola como realmente corresponde”.