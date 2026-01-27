La Capital | Información General | Ansés

Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Este refuerzo económico adicional busca ayudar a las familias para afrontar los gastos escolares de los alumnos. En esta nota, todos los detalles

27 de enero 2026 · 09:35hs
El gobierno aumentó la Ayuda Escolar: pasará a ser de $70.000. 

Foto: La Capital / Archivo.

El gobierno aumentó la Ayuda Escolar: pasará a ser de $70.000. 

Como cada comienzo de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ofrece distintos bonos dirigidos a determinados beneficiarios, como la ayuda escolar anual. Cientos de estudiantes de todas las edades dependen de esta asistencia social como apoyo en su recorrido educativo.

Anses confirmó que el pago de la Ayuda Escolar Anual comenzará en marzo de 2026. El beneficio se abona una sola vez al año y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de las asignaciones familiares.

Para acceder a la Ayuda Escolar es preciso conocer los detalles acerca de quiénes pueden cobrarla y cuánto se cobra.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar?

Para recibir esta ayuda es excluyente estar inscripto en la Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad o la Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad.

Asimismo, el hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive. Se debe demostrar con el Certificado Escolar que el hijo asiste activamente a algún establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, es decir, que corresponda al nivel inicial, primario o secundario.

Con respecto a hijos que presenten alguna discapacidad, no hay límites de edad para la cobranza. El único requisito es que se pueda comprobar la asistencia a algún establecimiento de enseñanza oficial o especial (puede ser público o privado) o que se reciba apoyo de maestros particulares, se concurra a talleres protegidos o de formación laboral, o se reciba alguna especie de rehabilitación.

>> Leer más: Atención, jubilados: Anses compartió el calendario de pagos de febrero con modificaciones

Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Anses

Durante 2025, el valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.

Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.

Para ver si se acredito el pago del refuerzo, se puede corroborar ingresando a la pagina de la entidad (anses.gob.ar) y seleccionar el aparatado "Mis Asignaciones". En caso de no haberla recibido, se debe presentar el Certificado Escolar de forma virtual para poder cobrarla.

Con la proximidad del ciclo lectivo 2026, este beneficio sigue siendo uno de los pagos más esperados, y planificar la presentación del certificado escolar es clave para recibir los $85.000 por hijo sin demoras.

Noticias relacionadas
A través del Banco Nación, Ansés ofrece créditos para los jubilados que cobren sus prestaciones

¿Quiénes quedan por cobrar de Ansés? Calendario de pago de jubilaciones y pensiones en enero

La Anmat prohibió el uso y coemricalziación de una reconocida pomada

Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

Times Square se tiñó de blanco en medio de la enorme tormenta invernal que sufrió Nueva York.

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda, había dicho el guardavidas

Denunciaron a un guardavidas en Villa Gesell que no ayudó y se burló de un kayakista que estaba en peligro

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Lo último

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar

El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Unos diez vagones que transportaban alfalfa se salieron de las vías este lunes por la tarde. Todavía hay desvíos de tránsito en la zona

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad
La Ciudad

Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Ovación
Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Por Carlos Durhand
Ovación

Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Liga Femenina de Básquet: Náutico motivado por su primer triunfo de 2026 recibe a Instituto

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Rosarina de Básquet: Una jugadora de Central y uno de Atalaya fueron los más valorados en 2025

Renzo Altamura: Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba

Renzo Altamura: "Voy a dejar todo por la camiseta de Central Córdoba"

Policiales
Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

La Ciudad
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar

El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental
La Región

Capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite en el Día de la Educación Ambiental

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva
La Ciudad

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi
La Ciudad

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque en Alberdi