Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El oficialismo busca reducir el piso de 16 a 13 años en delitos graves. Se debatirá en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero

La baja de la edad de imputabilidad se tratará en las sesiones extraordinarias en el Congreso

El gobierno nacional amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e incluyó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil , que busca principalmente disminuir el piso de punibilidad hasta los 13 años, actualmente fijado en los 16. De esta manera, la baja de imputabilidad , un tema de impacto político y social, se pone en agenda legislativa luego de varios intentos.

La ampliación del temario quedó confirmada con el Decreto 53/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial . De esta manera, la Ley Penal Juvenil quedó habilitada para ser discutida por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

El objetivo principal del oficialismo es que la nueva normativa reemplace la Ley de Minoridad vigente, con el fin de que adolescentes que cometan delitos graves puedan ser juzgados más duramente. En la reforma del Código Penal que elabora el gobierno se contempla una reducción de la edad de punibilidad de 16 a 13 años, es decir, el límite que determina si una persona puede ser sometida a un proceso penal.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin", expresó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X este lunes. El posteo fue acompañado por una foto junto a una foto con el staff de ministros de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2015784784317043176&partner=&hide_thread=false Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

La discusión se intentó varias veces, como durante el kirchnerismo. Durante el 2004, después del asesinato de Axel Blumberg, aunque el debate quedó trunco, y en 2009, cuando el oficialismo en el Senado avaló esa discusión, que luego se truncó en Diputados.

La posición de Maximiliano Pullaro

El caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que de los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años, y no son punibles.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad (punibilidad) en los menores de edad. El gobierno nacional insistirá este año con un proyecto en ese sentido, que si bien logró en 2025 dictamen favorable en la Cámara Baja no logró bajar al recinto.

>>>Leer más: El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

"Lo planteé con mucha claridad porque que entendía que el juzgamiento o la pena tenía que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien lo comete. Tal vez el Código Penal, cuando se pensó la escala de penas, era de una Argentina diferente a la de hoy", señaló Pullaro ante la prensa, y agregó: "No podemos evaluar que un chico de 14 ó 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante".

Las palabras del gobernador de Santa Fe se conocieron tras la viralización del video de la muerte de Jeremías Monzón, el adolescente santafesino de 16 años asesinado brutalmente en diciembre pasado. El hecho generó conmoción social, dolor y repudio y volvió a poner en agenda el debate sobre la responsabilidad penal de menores de edad. En el crimen de Monzón están involucrados tres adolescentes de entre 14 y 16 años.