Anmat prohibió un alcohol sanitizante y más productos para el cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de un alcohol sanitizante y una serie de productos para el cabello tras detectar irregularidades en su inscripción sanitaria.
Las medidas quedaron asentadas en el Boletín Oficial a partir de dos disposiciones. La decisión se tomó luego de realizar investigaciones a causa de denuncias por parte de los consumidores.
Productos para el cabello prohibidos por Anmat
La Disposición 99/26 prohibió los productos cosméticos de la marca “Diamonds Professional”, luego de constatar que ninguno de ellos se encuentra inscripto en la base de datos de cosméticos autorizados por el organismo. Por este motivo, ANmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia.
Asimismo, entre los productos alcanzados se identificaron alisadores capilares sin autorización sanitaria. Estos representan un riesgo aún mayor para la población ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.
De esta manera, la lista de productos fue considerada ilegítima y fue prohibida en todo el país con el objetivo de cuidar a los usuarios. La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.
Productos prohibidos:
- Acondicionador efecto BTX organic
- Shampoo efecto BTX organic
- Desenredante Princess marca
- Shampoo Heroes
- Acondicionador Heroes
- Shampoo Neutro perlado
- Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0
- Shampoo alcalino pH 9,0
- Baño de crema Chocolate Therapy
- Nutrición efecto botox anti-frizz
- Shampoo Biotina
- Shampoo Almendras
- Shampoo Taninoliss
- Shampoo Oro 24K
- Shampoo Extra Ácido pH 3.5
- Acondicionador Coconut
- Acondicionador Cherry
- Acondicionador post alisado
- Acondicionador Biotina
- Acondicionador Almendras
- Acondicionador Taninoliss
- Acondicionador Oro 24K
- Acondicionador Extra Ácido pH 3.5
- Shampoo Curly Woo
- Acondicionador Curly Woo
- Tratamiento Curly woo
- Spray Curly Smoothie
- Oil Glow Curly Woo
- Matizador Magic Blonde
- Matizador Black Advanced perfect grey
- Matizador Blue natural blonde
- Matizador Red Glow
- Matizador Copper Glowing
- Oil para puntas Keratina y Argán
- Oil Cristal BTX
- Protector térmico Magic Summer
- Protector térmico Elixir Oro 24K
- Protector térmico Caviar silicona orgánica
- Protector térmico Rose Gold
- Alisado Bio-shock molecular
- Alisado plastificado
- Alisado LUXE
- Alisado orgánico Taninoplastía
- Laminado Bio-Honey
- Cauterización orgánica Bio-molecular
- Kera Vegetal Rose
- Botox BTX orgánico
- Hidrolizado de colágeno
- Crema laminadora LUXE.
- Tratamiento intensivo Biotina
- Tratamiento intensivo Taninoliss
>>Leer más: Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas
Alcohol sanitizante prohibido por Anmat
Por otra parte, en la Disposición 100/26, Anmat avanzó de manera similar sobre un alcohol sanitizante para manos de la marca G-I-G. La medida fue tomada luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió la falta de datos de lote y fecha de vencimiento en el producto.
Al consultar la base de datos oficial, el producto figuraba inscripto, pero su fabricación habría cesado en 2022 y su vida útil sería de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación ya estaría fuera del plazo. Asimismo, se constató que el producto no estaba fabricado por Quality Clean S.A. como indicaba su rótulo, por lo que se trata, también, de un caso de uso indebido de datos y de declaración de información sanitaria falsa.
Al no poder brindar garantías sobre la legitimidad, composición y seguridad del producto, Anmat definió su prohibición en todas las presentaciones y contenidos netos.