La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió un alcohol sanitizante y más productos para el cabello

El organismo consideró a los productos ilegítimos y peligrosos por sus faltas a la normativa sanitaria vigente

27 de enero 2026 · 10:42hs
Los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ante Anmat y con datos falsos en sus rotulados

Los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ante Anmat y con datos falsos en sus rotulados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de un alcohol sanitizante y una serie de productos para el cabello tras detectar irregularidades en su inscripción sanitaria.

Las medidas quedaron asentadas en el Boletín Oficial a partir de dos disposiciones. La decisión se tomó luego de realizar investigaciones a causa de denuncias por parte de los consumidores.

>>Leer más: Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

Productos para el cabello prohibidos por Anmat

La Disposición 99/26 prohibió los productos cosméticos de la marca “Diamonds Professional”, luego de constatar que ninguno de ellos se encuentra inscripto en la base de datos de cosméticos autorizados por el organismo. Por este motivo, ANmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia.

Asimismo, entre los productos alcanzados se identificaron alisadores capilares sin autorización sanitaria. Estos representan un riesgo aún mayor para la población ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

De esta manera, la lista de productos fue considerada ilegítima y fue prohibida en todo el país con el objetivo de cuidar a los usuarios. La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

Productos prohibidos:

  • Acondicionador efecto BTX organic
  • Shampoo efecto BTX organic
  • Desenredante Princess marca
  • Shampoo Heroes
  • Acondicionador Heroes
  • Shampoo Neutro perlado
  • Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0
  • Shampoo alcalino pH 9,0
  • Baño de crema Chocolate Therapy
  • Nutrición efecto botox anti-frizz
  • Shampoo Biotina
  • Shampoo Almendras
  • Shampoo Taninoliss
  • Shampoo Oro 24K
  • Shampoo Extra Ácido pH 3.5
  • Acondicionador Coconut
  • Acondicionador Cherry
  • Acondicionador post alisado
  • Acondicionador Biotina
  • Acondicionador Almendras
  • Acondicionador Taninoliss
  • Acondicionador Oro 24K
  • Acondicionador Extra Ácido pH 3.5
  • Shampoo Curly Woo
  • Acondicionador Curly Woo
  • Tratamiento Curly woo
  • Spray Curly Smoothie
  • Oil Glow Curly Woo
  • Matizador Magic Blonde
  • Matizador Black Advanced perfect grey
  • Matizador Blue natural blonde
  • Matizador Red Glow
  • Matizador Copper Glowing
  • Oil para puntas Keratina y Argán
  • Oil Cristal BTX
  • Protector térmico Magic Summer
  • Protector térmico Elixir Oro 24K
  • Protector térmico Caviar silicona orgánica
  • Protector térmico Rose Gold
  • Alisado Bio-shock molecular
  • Alisado plastificado
  • Alisado LUXE
  • Alisado orgánico Taninoplastía
  • Laminado Bio-Honey
  • Cauterización orgánica Bio-molecular
  • Kera Vegetal Rose
  • Botox BTX orgánico
  • Hidrolizado de colágeno
  • Crema laminadora LUXE.
  • Tratamiento intensivo Biotina
  • Tratamiento intensivo Taninoliss

>>Leer más: Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas

Alcohol sanitizante prohibido por Anmat

Por otra parte, en la Disposición 100/26, Anmat avanzó de manera similar sobre un alcohol sanitizante para manos de la marca G-I-G. La medida fue tomada luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió la falta de datos de lote y fecha de vencimiento en el producto.

Al consultar la base de datos oficial, el producto figuraba inscripto, pero su fabricación habría cesado en 2022 y su vida útil sería de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación ya estaría fuera del plazo. Asimismo, se constató que el producto no estaba fabricado por Quality Clean S.A. como indicaba su rótulo, por lo que se trata, también, de un caso de uso indebido de datos y de declaración de información sanitaria falsa.

Al no poder brindar garantías sobre la legitimidad, composición y seguridad del producto, Anmat definió su prohibición en todas las presentaciones y contenidos netos.

Noticias relacionadas
Anmat advirtió que los productos podrían contener sustancias tóxicas para alisar el cabello

Anmat prohibió productos para el cabello de dos marcas diferentes

El acondicionador fue coniderado un producto ilegítimo por Anmat

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

El gobierno aumentó la Ayuda Escolar: pasará a ser de $70.000. 

Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Times Square se tiñó de blanco en medio de la enorme tormenta invernal que sufrió Nueva York.

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Lo último

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral