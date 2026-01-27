Anmat prohibió un alcohol sanitizante y más productos para el cabello

El organismo consideró a los productos ilegítimos y peligrosos por sus faltas a la normativa sanitaria vigente

Los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ante Anmat y con datos falsos en sus rotulados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de un alcohol sanitizante y una serie de productos para el cabello tras detectar irregularidades en su inscripción sanitaria.

Las medidas quedaron asentadas en el Boletín Oficial a partir de dos disposiciones. La decisión se tomó luego de realizar investigaciones a causa de denuncias por parte de los consumidores.

La Disposición 99/26 prohibió los productos cosméticos de la marca “Diamonds Professional”, luego de constatar que ninguno de ellos se encuentra inscripto en la base de datos de cosméticos autorizados por el organismo. Por este motivo, ANmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia.

Asimismo, entre los productos alcanzados se identificaron alisadores capilares sin autorización sanitaria. Estos representan un riesgo aún mayor para la población ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

De esta manera, la lista de productos fue considerada ilegítima y fue prohibida en todo el país con el objetivo de cuidar a los usuarios. La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

Productos prohibidos:

Acondicionador efecto BTX organic

Shampoo efecto BTX organic

Desenredante Princess marca

Shampoo Heroes

Acondicionador Heroes

Shampoo Neutro perlado

Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0

Shampoo alcalino pH 9,0

Baño de crema Chocolate Therapy

Nutrición efecto botox anti-frizz

Shampoo Biotina

Shampoo Almendras

Shampoo Taninoliss

Shampoo Oro 24K

Shampoo Extra Ácido pH 3.5

Acondicionador Coconut

Acondicionador Cherry

Acondicionador post alisado

Acondicionador Biotina

Acondicionador Almendras

Acondicionador Taninoliss

Acondicionador Oro 24K

Acondicionador Extra Ácido pH 3.5

Shampoo Curly Woo

Acondicionador Curly Woo

Tratamiento Curly woo

Spray Curly Smoothie

Oil Glow Curly Woo

Matizador Magic Blonde

Matizador Black Advanced perfect grey

Matizador Blue natural blonde

Matizador Red Glow

Matizador Copper Glowing

Oil para puntas Keratina y Argán

Oil Cristal BTX

Protector térmico Magic Summer

Protector térmico Elixir Oro 24K

Protector térmico Caviar silicona orgánica

Protector térmico Rose Gold

Alisado Bio-shock molecular

Alisado plastificado

Alisado LUXE

Alisado orgánico Taninoplastía

Laminado Bio-Honey

Cauterización orgánica Bio-molecular

Kera Vegetal Rose

Botox BTX orgánico

Hidrolizado de colágeno

Crema laminadora LUXE.

Tratamiento intensivo Biotina

Tratamiento intensivo Taninoliss

>>Leer más: Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas

Alcohol sanitizante prohibido por Anmat

Por otra parte, en la Disposición 100/26, Anmat avanzó de manera similar sobre un alcohol sanitizante para manos de la marca G-I-G. La medida fue tomada luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió la falta de datos de lote y fecha de vencimiento en el producto.

Al consultar la base de datos oficial, el producto figuraba inscripto, pero su fabricación habría cesado en 2022 y su vida útil sería de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación ya estaría fuera del plazo. Asimismo, se constató que el producto no estaba fabricado por Quality Clean S.A. como indicaba su rótulo, por lo que se trata, también, de un caso de uso indebido de datos y de declaración de información sanitaria falsa.

Al no poder brindar garantías sobre la legitimidad, composición y seguridad del producto, Anmat definió su prohibición en todas las presentaciones y contenidos netos.