Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió

Ocurrió en la Cascada Frey, en un sector del Parque Nacional al que solo se puede acceder navegando.

27 de enero 2026 · 16:21hs
La mujer se deslizó en la Cascada Frey

La mujer se deslizó en la Cascada Frey, se golpeó la cabeza contra una roca y murió.

Una turista de Buenos Aires murió en un accidente ocurrido dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. Las autoridades informaron que la víctima, de aproximadamente 50 años y oriunda de la localidad de Pilar, se deslizó por un sector de la Cascada Frey, como si fuera un tobogán, y sufrió un golpe mortal en la cabeza contra las rocas.

Según el comunicado difundido este martes, la tragedia ocurrió este lunes, alrededor de las 19, en el final del brazo Tristeza, un área a la que sólo se puede acceder navegando. En rigor, la víctima había acudido a esa zona acompañada por otras personas.

En el parte se indica que tras haber presenciado el accidente, quienes acompañaban a la víctima se tiraron al agua y lograron sacarla a la superficie. Al notar que estaba inconsciente, le practicaron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarla. En paralelo, realizaron un llamado de alerta para solicitar asistencia médica.

“Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional”, explicaron las autoridades del parque. En tanto, recién en la madrugada de este martes se pudo retirar el cuerpo de la víctima con la autorización de la Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi aprovecharon la lamentable tragedia para recordar que “los descensos por la cascada como si fuera un tobogán” es una “actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”. Finalmente, la entidad expresó sus condolencias a las familias y amigos de la víctima.

“Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima.

La Anmat prohibió el uso y coemricalziación de una reconocida pomada

Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

El gobierno aumentó la Ayuda Escolar: pasará a ser de $70.000. 

Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Times Square se tiñó de blanco en medio de la enorme tormenta invernal que sufrió Nueva York.

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda, había dicho el guardavidas

Denunciaron a un guardavidas en Villa Gesell que no ayudó y se burló de un kayakista que estaba en peligro

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Si no te gusta Uber, búscate otra cosa: el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

"Si no te gusta Uber, búscate otra cosa": el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Fiscalía de Santa Fe abrió una causa para determinar cómo se difundió el registro del asesinato del adolescente de 15 años y si personal policial con acceso al expediente vulneró la custodia de una prueba sensible.

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Por Luis Castro
Ovación

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

