Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió Ocurrió en la Cascada Frey, en un sector del Parque Nacional al que solo se puede acceder navegando. 27 de enero 2026 · 16:21hs

La mujer se deslizó en la Cascada Frey, se golpeó la cabeza contra una roca y murió.

Una turista de Buenos Aires murió en un accidente ocurrido dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. Las autoridades informaron que la víctima, de aproximadamente 50 años y oriunda de la localidad de Pilar, se deslizó por un sector de la Cascada Frey, como si fuera un tobogán, y sufrió un golpe mortal en la cabeza contra las rocas.

Según el comunicado difundido este martes, la tragedia ocurrió este lunes, alrededor de las 19, en el final del brazo Tristeza, un área a la que sólo se puede acceder navegando. En rigor, la víctima había acudido a esa zona acompañada por otras personas.

En el parte se indica que tras haber presenciado el accidente, quienes acompañaban a la víctima se tiraron al agua y lograron sacarla a la superficie. Al notar que estaba inconsciente, le practicaron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarla. En paralelo, realizaron un llamado de alerta para solicitar asistencia médica.

“Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional”, explicaron las autoridades del parque. En tanto, recién en la madrugada de este martes se pudo retirar el cuerpo de la víctima con la autorización de la Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi aprovecharon la lamentable tragedia para recordar que “los descensos por la cascada como si fuera un tobogán” es una “actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”. Finalmente, la entidad expresó sus condolencias a las familias y amigos de la víctima. “Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten. Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima.