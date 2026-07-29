El clásico plato de cada 29: cómo hacer ñoquis en casa

Tradicionalmente, el 29 de cada mes se reserva para comer un buen plato de ñoquis. De dónde viene la costumbre y cómo prepararlos en casa de forma sencilla

El 29 de cada mes muchas familias argentinas ponen sobre su mesa un plato de ñoquis. Este hábito tiene sus raíces en una combinación de leyendas, costumbres migratorias y necesidades económicas. Pero aunque no todos conozcan el antiguo origen de esta tradición, todos deberían conocer la receta para prepararlos en casa ya que se trata de un plato sencillo y, sobre todo, económico.

Los ñoquis tienen cientos de variantes, para todos los gustos. Pueden ser de papa , que es el ingrediente en la versión más tradicional, pero también pueden hacerse ñoquis con semolín, con calabaza, con ricota y hasta con espinaca , entre otros. Lo cierto es que no son más de 3 o 4 ingredientes los que se necesitan para preparar un plato de ñoquis .

Los ñoquis pueden venir acompañados por diferentes salsas y quesos , o pueden disfrutarse solos. Aunque se acostumbra a comerlos en cualquier mes del año, su gran temporada es la del otoño e invierno , cuando las temperaturas bajas dan ganas de un plato reconfortante.

Ingredientes para preparar ñoquis

Para cuatro porciones de ñoquis de papa, se necesitan:

1 kg de papa

300 gr de harina 0000

1 huevo

sal y pimienta

La buena noticia es que, en caso de que sobre masa, esta se puede congelar cruda en bandejas o bolsas. Y el próximo 29, o cuando el antojo de pastas se haga presente, ya están listos para ser cocinados.

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Paso a paso: cómo preparar ñoquis en casa

Paulina Cocina difundió esta receta sencilla que no falla.

Lavar bien las papas para hervirlas con cáscara. Esto es muy importante para que luego los ñoquis no se desarmen, ya que al cocer las papas con cáscara se evita que absorban agua en exceso. Hacer un corte horizontal por todo el contorno de la papa y llevarlas a una olla con agua. Cocinar hasta que al pincharlas se caigan. Retirar y dejar enfriar un poco como para no quemarse. Con el corte realizado, la cáscara tiene que salir muy fácil en dos partes. Pisar las papas todavía en caliente. Agregar sal y pimienta y mezclar bien. Agregar el huevo batido y la harina. Es importante no agregar toda la harina de una sola vez y guardarse un poco para ver cómo queda la masa. Las cantidades son más bien proporcionales, puede ser que la papa haya absorbido más agua o que el huevo sea más chico, por lo que conviene agregar la harina de a poco. Unir con la mano hasta que se pueda pasar hasta la mesada y terminar de integrar. Si en este paso se ve que hace falta más harina, incluir el resto. No es necesario amasar demasiado, la idea es llegar a una masa unida y uniforme sin tocarla mucho. Cortar tiras de masa y hacer choricitos o rollitos, y cortar trocitos de unos 2 o 3 cm de ancho. Se puede enharinar el cuchillo para que sea más fácil. Utilizando un tenedor enharinado, aplastar levemente la masa para darle la forma característica del ñoqui. Colocarlos en una placa enharinada sin que se toquen para que no se peguen. Para la cocción, llevar de a tandas a una olla con agua hirviendo con sal. Al ponerlos, se van a caer al fondo. Cuando suban, dejarlos 1 minuto y ¡listos!

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Por qué se come ñoquis el 29 de cada mes

Para explicar por qué los ñoquis se convirtieron en una tradición en el día 29 de cada mes, existen dos versiones. La primera de ellas remite a San Pantaleón y a la actitud de una familia hacia él. En el siglo III, en la región de Véneto, Italia, este santo que predicaba y curaba enfermos fue invitado un 29 de julio por una familia de pescadores para comer ñoquis en su casa, un plato tradicional del país europeo.

Como forma de agradecimiento por el agasajo, Pantaleón les auguró que durante los meses siguientes mejoraría la actividad de la pesca, a pesar de que hasta ese momento llevaban un pésimo año en lo económico. Según cuenta la leyenda, una vez que levantaron el plato del santo, se encontraron algunas monedas de oro. De allí, la costumbre de poner dinero bajo el plato, con la esperanza de que se multiplique.

Fuera de este conocido relato popular, la situación socioeconómica del país es otra de las cuestiones que explica la fuerza de esta tradición. Esta exquisita preparación es tan sabrosa como barata de realizar, por lo que muchos consideran que su relación con el 29 de cada mes responde al hecho de que los inmigrantes italianos con menos recursos optaban por cocinar esta pasta alrededor de esta fecha, debido a las dificultades económicas.

Este ritual no es una tradición únicamente en la Argentina, sino que también puede rastrearse en países limítrofes como Uruguay y Paraguay, los cuales también recibieron una fuerte inmigración italiana durante las primeras décadas del siglo XX.