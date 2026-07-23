Cómo hacer fondue de chocolate fácil en casa

Con pocos ingredientes y no más de 10 minutos, se puede armar una fondue que brilla en reuniones y juntadas. El paso a paso

La fondue de chocolate es un postre rápido y fácil para sorprender a los invitados

La fondue es un plato típico de Suiza que, por su simpleza y versatilidad, se ha replicado en todo el mundo . Entre sus versiones brilla la fondue de chocolate , una gran compañera de los climas fríos y gran opción para sorprender a los invitados a la hora de servir el postre. Por suerte, se trata de un plato sencillo para elaborar en casa.

No hace falta tener una fondue eléctrica para preparar esta delicia. Tranquilamente se puede llevar adelante con una olla o jarro resistente a la hornalla . Además, los ingredientes son pocos y cada persona puede ajustarlos a sus propios gustos.

Lo cierto es que no hay una única receta universal del postre, pero sí hay una serie de pasos que se pueden seguir para preparar una fondue de chocolate que no falla.

Ingredientes para hacer una fondue de chocolate

Para cuatro personas aproximadamente, el sitio web de recetas “Directo al Paladar” recomienda utilizar para la fondue:

200gr de chocolate negro o chocolate con leche de buena calidad

125gr de crema de leche líquida para batir

60ml de leche

(Opcional: 20 gr de manteca)

Por otro lado, para disfrutar de la fondue se recomienda utilizar fruta, galletas, malvaviscos, merengue, churros, budines, waffles, brownies, frutos secos o cualquier alimento que se desee probar junto al chocolate.

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Cómo preparar la fondue de chocolate

En una tabla o plato, trocear o picar el chocolate. Por otro lado, colocar la crema de leche con la leche y la manteca -si se utiliza- en una olla o jarro resistente al calor y cocinar a fuego lento. Es importante no dejar que hierva. Una vez que alcance una temperatura considerable, sumar los trozos de chocolate para que se funda. Remover suavemente durante pocos minutos.

Mientras se encuentra en cocción, se puede ir probando el sabor y la textura para saber si es conveniente agregar más chocolate o más leche. Una vez que se encuentra bien fundida la mezcla, apagar el fuego y servir inmediatamente en una fuente de cerámica resistente al calor. Llevar a la mesa junto a los acompañamientos y disfrutar.