La Capital | Información General | Chocolate

Cómo hacer fondue de chocolate fácil en casa

Con pocos ingredientes y no más de 10 minutos, se puede armar una fondue que brilla en reuniones y juntadas. El paso a paso

23 de julio 2026 · 23:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
La fondue de chocolate es un postre rápido y fácil para sorprender a los invitados

La fondue de chocolate es un postre rápido y fácil para sorprender a los invitados

La fondue es un plato típico de Suiza que, por su simpleza y versatilidad, se ha replicado en todo el mundo. Entre sus versiones brilla la fondue de chocolate, una gran compañera de los climas fríos y gran opción para sorprender a los invitados a la hora de servir el postre. Por suerte, se trata de un plato sencillo para elaborar en casa.

No hace falta tener una fondue eléctrica para preparar esta delicia. Tranquilamente se puede llevar adelante con una olla o jarro resistente a la hornalla. Además, los ingredientes son pocos y cada persona puede ajustarlos a sus propios gustos.

Lo cierto es que no hay una única receta universal del postre, pero sí hay una serie de pasos que se pueden seguir para preparar una fondue de chocolate que no falla.

>> Leer más: Cinco bebidas calientes para combatir el frío

Ingredientes para hacer una fondue de chocolate

Para cuatro personas aproximadamente, el sitio web de recetas “Directo al Paladar” recomienda utilizar para la fondue:

  • 200gr de chocolate negro o chocolate con leche de buena calidad
  • 125gr de crema de leche líquida para batir
  • 60ml de leche
  • (Opcional: 20 gr de manteca)

Por otro lado, para disfrutar de la fondue se recomienda utilizar fruta, galletas, malvaviscos, merengue, churros, budines, waffles, brownies, frutos secos o cualquier alimento que se desee probar junto al chocolate.

>> Leer más: Cómo hacer chocolate caliente en casa

Cómo preparar la fondue de chocolate

En una tabla o plato, trocear o picar el chocolate. Por otro lado, colocar la crema de leche con la leche y la manteca -si se utiliza- en una olla o jarro resistente al calor y cocinar a fuego lento. Es importante no dejar que hierva. Una vez que alcance una temperatura considerable, sumar los trozos de chocolate para que se funda. Remover suavemente durante pocos minutos.

Mientras se encuentra en cocción, se puede ir probando el sabor y la textura para saber si es conveniente agregar más chocolate o más leche. Una vez que se encuentra bien fundida la mezcla, apagar el fuego y servir inmediatamente en una fuente de cerámica resistente al calor. Llevar a la mesa junto a los acompañamientos y disfrutar.

Noticias relacionadas
el gobierno busca impulsar el credito hipotecario: como funcionaria el nuevo esquema

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Distintos alimentos aportan tantas proteinas como los huevos

Cinco alimentos con más proteína que los huevos

¿Cuántas tasas al día son  recomendables? ¿Hay que tomarlo solo o con leche? 

¿El café es bueno para el corazón? Qué revela un nuevo estudio internacional

El invierno se siente con fuerza, pero el frío no impide armar un balcón con plantas coloridas a la espera de la primavera.

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Ver comentarios

Las más leídas

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Lo último

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

La ordenanza tiene 20 años y un proyecto en el Concejo quiere derogarlas al sostener que dificulta la limpieza, limita la reorganización de los espacios y genera barreras para personas con movilidad reducida

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable
En foco

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco
Policiales

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

El ex-Newells que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

El ex-Newell's que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

Ovación
El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

A Central lo persiguen las malas vibras: pudo al menos empatarlo, pero lo perdió

No merecimos perder: Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

"No merecimos perder": Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

Policiales
Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

La Ciudad
En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía
Economía

Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión
Policiales

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre
Negocios

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre

La actividad metalúrgica cayó 4,6%, pero Santa Fe amortiguó el golpe por la maquinaria agrícola
Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,6%, pero Santa Fe amortiguó el golpe por la maquinaria agrícola

Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?
Política

Victoria Villarruel fue invitada a La Rural: ¿se cruzará con Javier Milei?

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario
La Región

Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección
Política

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca
Policiales

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas
Información general

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas
Información General

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas