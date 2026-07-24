Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Este clásico es ideal para los climas fríos y se elabora con pocos ingredientes. El paso a paso para lograr un postre único

El arroz con leche es un postre clásico e infaltable durante el invierno

En Argentina, el arroz con leche es un plato clásico e infaltable . Sencillo y reconfortante, su sabor ha conquistado almuerzos, meriendas, postres y snacks. Afortunadamente, la receta es muy fácil de seguir en casa y, sumándole algunos ingredientes estrella, se puede conseguir un arroz con leche casero e irresistible .

La fórmula clásica, como su nombre lo indica, consta de dos ingredientes principales que son el arroz y la leche . A estos, se le suman el azúcar, la canela, la cáscara de limón y hasta en algunos casos el dulce de leche . La clave está en la cocción lenta de los granos de arroz en la leche que arroja como resultado su textura cremosa y suave.

Este postre es sencillo, barato e ideal para acompañar los días de invierno.

Ingredientes

La cantidad de los ingredientes a utilizar depende de la cantidad de comensales. Sin embargo, para conseguir una porción generosa de arroz con leche que, en todo caso, si sobra se puede guardar en la heladera, se necesitan:

100gr de arroz (preferentemente doble carolina o para risotto)

1 litro de leche

150 gr de azúcar

Canela (en rama o en polvo)

Cáscara de limón

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Paso a paso: cómo preparar arroz con leche

1- Colocar el arroz y la leche en una olla. Sumar la cáscara de limón y la canela. Un tip para que el postre agarre sabor es dejarlo reposar unos minutos antes de llevarlo al fuego.

2- Llevar la mezcla al fuego bajo y cocinar hasta que esté cerca de hervir con la olla tapada.

3- Una vez que esté por hervir, destapar la olla y revolver de a ratos. El fuego debe mantenerse bajo y se debe evitar el hervor intenso. Cocinar durante 25 minutos.

4- Cuando la mezcla ya esté espesa y el arroz tierno, agregar el azúcar y si se desea esencia de vainilla. Mezclar y cocinar durante 5 minutos más a fuego bajo y revolviendo.

5- Una vez que el arroz está cocido, apagar el fuego y retirar la cáscara de limón y la canela si se utilizó en rama. Dejar reposar unos minutos y revolver un poco.

6- Se puede servir caliente, tibio o incluso frío. A la hora de presentarlo se le puede sumar más canela en polvo, dulce de leche o lo que se desee.