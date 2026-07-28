Lechuga contaminada en Estados Unidos: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Desde mayo se registraron 41 mil casos de diarrea en el país del Norte, causados por un parásito. Recomendaciones de un pediatra rosarino

EEUU sigue investigando uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que se desató en e mayo en 41 estados. Se confirmaron 41.000 casos de diarrea, en personas de distintas edades, y continúan en evaluación otros 7.400 casos. La principal hipótesis epidemiológica vincula muchos casos con el consumo de lechuga iceberg y otros vegetales frescos provenientes del centro de México, y distribuida en distintas cadenas de restaurantes. La masiva intoxicación se produjo, además, en pleno Mundial de Fútbol, con lo que el movimiento de viajeros despertó en alerta en distintos lugares del mundo. Todo indica que fue causada por el protozoo Cyclospora cayetanensis, un "parásito microscópico unicelular que provoca una infección en el intestino delgado llamada ciclosporiasis", dijo el médico Alejandro Maccarrone. ¿Puede producirse una situación similar en la Argentina?

Cuando hay intoxicaciones alimentarias la mayor preocupación se centra en adultos mayores, personas inmunocomprometidas y niños, que son los más vulnerables a este tipo de situaciones. Maccarrone, pediatra y docente de la UNR, explicó a este diario que la transmisión de este tipo de microorganismos que provocan diarrea, cólicos, malestar general, vómitos, "ocurre por vía fecal-oral". ¿Cómo se infecta el organismo? Principalmente por:

Alimentos manipulados con agua contaminada.

"No suele transmitirse directamente de una persona a otra. Esto se debe a que el parásito se elimina en las heces en una forma que necesita entre 7 y 14 días en el ambiente para volverse infectante. Por eso el contagio entre convivientes es muy poco frecuente", señaló el médico.

Después del Mundial: ¿puede llegar a la Argentina?

Con todo el movimiento turístico que se generó en torno al Mundial de Fútbol, es válido preguntarse si la Argentina tiene riesgo de que suceda un brote de esta magnitud, "Sí, pero el riesgo de generar un brote es muy bajo. ¿Por qué? porque puede ser que arriben viajeros infectados o que personas que regresaron hace muy poco desde Estados Unidos o México estén incubando la infección o desarrollen síntomas en Argentina".

"Como mencioné, el período de incubación suele ser de 2 a 14 días, con un promedio de aproximadamente una semana. Por eso es improbable que esos viajeros provoquen un brote simplemente por convivir con otras personas".

"Para que aparezcan nuevos casos debe existir contaminación ambiental de agua o alimentos con materia fecal y que el parásito complete su maduración antes de ser ingerido por otra persona", destacó el especialista.

El movimiento de viajeros por todo el mundo es incesante. Al viajar hay que ser cuidadosos con lo que se come

Importación de alimentos

"Actualmente el mayor riesgo sería la importación de alimentos contaminados", puntualizó el médico.

"Pero por el momento no existe evidencia de que haya un brote relacionado con el regreso de los asistentes al Mundial en Argentina".

Los síntomas

El pediatra detalló que los principales sinos y síntomas de una intoxicación de estas caracteristicas son:

Diarrea acuosa abundante (explosiva).

Cólicos abdominales.

Náuseas.

Distensión abdominal.

Fatiga intensa.

Pérdida de peso.

"Si no es tratada puede durar varias semanas", mencionó. La consulta médica es clave porque la persona puede deshidratarse.

Las intoxicaciones alimentarias pueden ocurrir en cualquier momento del año. Hay que lavar muy bien frutas y verduras

¿Existe un tratamiento?

El tratamiento el tratamiento "se indica cuando los síntomas son intensos, duraderos o el paciente tiene defensas bajas es trimetoprima-sulfametoxazol. En pacientes sanos y sin factores de riesgo) el pronóstico suele ser bueno, aunque la diarrea puede prolongarse durante varias semanas si no recibe tratamiento".

Maccarrone señaló que "cuando se viaja a regiones donde existe riesgo de diarrea del viajero o de enfermedades transmitidas por alimentos y agua (como Cyclospora, Giardia, Escherichia coli enterotoxigénica, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae, norovirus, hepatitis A)", las medidas preventivas con mayor respaldo científico son las siguientes, y deben tenerse en cuenta. Antes del viaje:

Verificar que las vacunas recomendadas estén al día:

Hepatitis A.

Fiebre tifoidea (si el destino lo amerita).

Cólera en situaciones especiales.

"Siempre hay que consultar las recomendaciones sanitarias específicas del país de destino", destacó.

¿Qué se puede hacer durante un viaje?

Beber agua segura

Preferir agua embotellada con sello intacto.

Si no es posible:

Hervir el agua durante al menos 1 minuto.

Utilizar filtros certificados combinados con desinfección química cuando corresponda.

"Hay que evitar tomar agua de la canilla o hielo de origen desconocido; es necesario elegir alimentos seguros y consumir preferentemente alimentos bien cocidos y servidos calientes".

También se recomienda comer frutas que puedan pelarse y lácteos pasteurizados.

Los alimentos que se consumen deben provenir de locales seguros con higiene. Si se los prepara en casa, tener todas las precauciones bromatológicas

Lo que hay que evitar

Verduras de hoja crudas, ensaladas preparadas, frutas ya cortadas, mariscos o pescados crudos, carnes poco cocidas, comida callejera si existen dudas sobre la higiene.

"Esto es especialmente importante para prevenir Cyclospora, ya que el lavado habitual de las verduras no siempre elimina los quistes del parásito".

Lavar las manos, fundamental

Una de las medidas indispensables, señaló el médico, es el lavado de manos: "La forma más efectiva es lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comer, antes de preparar alimentos, después de ir al baño".

Si no hay agua disponible se puede usar alcohol en gel al 60-70%, aunque no reemplaza completamente el lavado cuando las manos están visiblemente sucias.

Medidas especiales para Cyclospora

"Como este parásito suele contaminar frutas y verduras frescas: evitar ensaladas; evitar cilantro, albahaca y otras hierbas frescas si se desconoce su origen. Preferir verduras cocidas y consumir frutas peladas por uno mismo", recomienda el especialista.

Si aparece diarrea, "la prioridad es evitar la deshidratación, para ello hay que comenzar con hidratación precoz y usartilizar sales de rehidratación oral si la diarrea es importante".

La consulta médica debe hacer de inmediato si la persona presenta sangre en las heces, fiebre alta, diarrea intensa por más de 48 horas, signos de deshidratación.

Una de las consultas es si conviene tomar antibióticos "por las dudas". Maccarrone destalló que no. "La profilaxis antibiótica de rutina no está recomendada, porque: favorece la resistencia bacteriana, puede producir efectos adversos e incluso aumenta el riesgo de infección por Clostridioides difficile".

"Solo se considera en viajeros con condiciones médicas muy particulares y bajo indicación médica", puntualizó.