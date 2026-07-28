Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Los Bomberos Voluntarios de Rosario recibieron un pedido de auxilio por un escape en la conexión de un regulador domiciliario

La policía rosarina y los Bomberos Voluntarios respondieron este martes a una denuncia sobre una fuga de gas y se puso en marcha un operativo de emergencia a la madrugada en el centro . Fuentes oficiales indicaron que la situación quedó bajo control antes del amanecer y no había personas afectadas por el escape.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 4.15 de la mañana , cuando se registró un pedido de auxilio por el robo de un flexible en 9 de Julio al 1800 . Algunos vecinos salieron a la calle mientras la calle estaba cortada a la altura de Dorrego y más tarde se confirmó que ya no había peligro en la zona.

Después del llamado telefónico, operarios de Litoral Gas fueron a revisar un regulador domiciliario al lado del Instituto de Rehabilitación de Mano. Mientras los técnicos se encargaban de obturar la conexión, los bomberos se ocuparon de tareas preventivas ante el riesgo de un incendio u otros inconvenientes por la pérdida del fluido.

La empresa proveedora del servicio cuenta con el teléfono gratuito 0800-777-5427 . Ante cualquier emergencia, olor a gas o inconvenientes con el suministro , esta línea funciona durante las 24 horas de los 365 días del año.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

Si bien el olfato es el primer sentido que puede llamar la atención ante una fuga, este tipo de problemas también puede advertirse por el ruido de silbidos en cañerías, llamas amarillentas en los artefactos o la aparición de hollín. En interiores, la exposición prolongada puede generar síntomas como mareos o dolor de cabeza.

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Ante la sospecha de una pérdida, la Municipalidad de Rosario recomienda evitar cualquier acción que pueda generar una chispa. Además, es importante ventilar el ambiente y cerrar la llave de paso en caso de que sea posible.

Las autoridades locales sugieren comunicarse de inmediato con la línea telefónica 103 ante una posible fuga de gas. Mientras tanto, no hay que encender luces ni artefactos eléctricos. Lo mejor es evacuar el lugar hasta que llegue la ayuda.