La historia de Candu Domínguez: la cantante argentina que conquistó a Rosalía y cantó con Ricardo Arjona

De compartir videos cantando en redes sociales a impresionar a Rosalía en uno de los canales de streaming más vistos del país y subirse al escenario del Movistar Arena con Ricardo Arjona. Esa es la historia de Candu Domínguez, la cantante de 23 años que, casi sin esperárselo, fue cumpliendo sueños y acaba de lanzar su primera cumbia en solitario “Que vuelva él”.

“Los videos nunca los hice por la viralidad, sino porque me gustaba, porque me divierte. Comparto videos desde que tengo 14 años. Siempre lo hice más por diversión que por otra cosa, sin esperar que pasara todo esto. Fui formando una comunidad, siempre respondiéndole comentarios a la gente. No por un reconocimiento, sino simplemente por alegrarle el día a alguien”, contó la artista en diálogo con La Capital, a pocos días del lanzamiento de su canción.

Lo que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en una carrera que recién empieza, pero que ya la llevó a vivir experiencias impensadas. Nacida en Merlo, provincia de Buenos Aires, Candu canta desde muy chica y comenzó a estudiar profesionalmente a los 9 años. Con el tiempo encontró en las redes sociales el lugar ideal para compartir versiones de canciones y mostrar la potencia de su voz.

Pero hubo un episodio que cambió por completo su historia: sorprendió a Rosalía al interpretar una de sus canciones durante una visita de la cantante española al canal de streaming Luzu TV. El momento se viralizó y las oportunidades no tardaron en llegar: cantó junto a Euge Quevedo, participó del ciclo FA! de Mex Urtizberea y se subió al escenario del Movistar Arena con Ricardo Arjona. Ahora, ese recorrido desemboca en el lanzamiento de “Que vuelva él”, la canción con la que inicia una nueva etapa en su carrera.

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En diálogo con La Capital, Candu repasó el recorrido que la llevó de las redes a los grandes escenarios, habló de este nuevo comienzo como artista y contó cómo fue transformar un sueño que empezó frente a la cámara de un celular en una carrera musical.

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La historia de Candu Domínguez

La música siempre formó parte de la vida de Candu Domínguez. “La música nos acompañó siempre, nos alegraba las tardes. En mi casa se escuchaba de todo”, recordó. De hecho, contó que su primera maestra fue su hermana, Belu Domínguez, profesora de música y fundadora de la academia Espacio Musical Merlo. “Yo aprendí todo lo que sé hasta el día de hoy ahí. Y a veces sigo tomando clases o pidiéndole tips a ella, que fue la que me enseñó todo”, contó.

Mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de las redes sociales, Candu ya buscaba abrirse camino en la música. Uno de esos primeros intentos fue su participación en el programa de Marcelo Tinelli "Canta conmigo ahora", una experiencia que, según confesó, la ayudó a crecer como artista. “Fue una de las primeras cosas que hice para buscar una oportunidad. Lo recuerdo no tan feliz por el nivel de exposición, por lo grande que fue. Eran 100 personas que yo no conocía, que estaban juzgando mi forma de cantar y mi actuación. Yo tampoco sabía qué conocimientos tenían ellos como para juzgarme. Fue un nivel de presión muy importante. Pero sí me formó mucho en el camino”, reflexionó.

Esa búsqueda continuó con el paso de los años y encontró en las redes sociales el espacio para mostrar su voz y su música. Allí empezó a compartir videos cantando, respondiendo comentarios y poco a poco construyó una comunidad. Hoy acumula más de un millón de seguidores en Instagram y casi tres millones en TikTok.

Fue justamente esa cercanía con los usuarios la que la llevó a vivir uno de los momentos más inesperados de su carrera. El 28 de noviembre de 2025, cuando Rosalía visitó Argentina para promocionar su disco, Candu decidió acercarse hasta los estudios de Luzu TV con la ilusión de poder conocerla, sin contactos ni invitaciones.

“Fui de forma totalmente inocente. Mandé mensajes a todo el mundo pidiendo una oportunidad de conocerla, de abrazarla, de verla más cerquita. Y nadie me la podía conseguir. Entonces dije: ‘¿Qué me queda como mortal? Ir, ponerme con un cartel, gritarle, cantarle y esperar que alguien me escuche’. Y gracias a Dios fui escuchada”, recordó. La situación terminó superando sus expectativas: “Me hicieron subir a abrazarla. Yo me había imaginado qué le diría si alguna vez la veía y finalmente pude decírselo: que era la personificación del arte”.

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Meses después llegó otra oportunidad: Ricardo Arjona la invitó a cantar junto a él en el Movistar Arena. “A Arjona lo conozco desde siempre por mi familia, por mi mamá. En casa se escuchaban sus canciones y yo admiraba eso. Tengo un equipo que está laburando increíblemente bien conmigo. Buscaron la oportunidad, él ya me conocía y quería que estuviera en el Movistar con él”, relató.

“Por suerte hice lo mejor que pude, con los pies en la tierra. Cuando bajamos del escenario, yo me quedé mirando el techo y él vino atrás y me dijo: ‘Muy bien, muy bien’. Yo le agradecí a Dios. Ese recuerdo me lo voy a llevar para siempre en el corazón. Fue uno de los momentos más increíbles de toda mi carrera y haber pisado el Movistar Arena por primera vez cantando ante tanta gente”, concluyó.

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Una nueva etapa musical

En todo este proceso, Candu no estuvo sola. Detrás de cada video, cada canción y cada oportunidad estuvo la comunidad que construyó desde las redes y que, según contó, ocupa un lugar fundamental en su carrera. “Tenemos un grupo de WhatsApp también en el que estamos aún más metidos. Yo soy muy cercana a ellos porque son las personas que escuchan mis canciones y son mi familia también”, explicó.

Después de años de compartir su voz en redes y conquistar escenarios inesperados, Candu dio uno de los pasos más importantes de su carrera con el lanzamiento de “Que vuelva él”, su primera cumbia. La artista eligió la cumbia como para contar una historia de desamor: una canción que habla de extrañar a alguien, pero también de reconocer que, en el fondo, estar lejos puede ser lo mejor.

Sobre el proceso creativo, comentó: “Yo estaba muy triste, en una época muy triste de mi vida, entonces necesitaba expulsar todo lo que sentía. Esa sensación de cuando extrañás a alguien y te quema el pecho de lo que lo necesitás cerca, como si te faltara el aire. Y de la nada me llegó ese estribillo a la cabeza”, recordó.

La primera persona que escuchó esa idea fue su mejor amiga, a quien le envió un audio a las 2 de la mañana. La respuesta fue contundente: “Me puso: ‘Que no vuelva nadie, pero está muy buena’”. Luego, con Fak y Gustavo Lozano "Tavo", terminaron de darle forma a la canción, que también tuvo su cierre creativo junto a Marcela Morelo que les "brindó su hospitalidad y amabilidad en su casa".

Aunque su primer lanzamiento tiene el ritmo de la cumbia, Candu aseguró que su identidad musical no se limita a un solo género. “Soy muy todoterreno. Ante cualquier estilo presento batalla pero con la cumbia me pasaron muchas cosas, es hoy en día lo que me da de comer, lo que me da trabajo, lo que me da shows”, afirmó. Y confesó: "También espero incursionar en demás géneros y que a la gente también les guste. Porque siempre van a estar hechos con amor y con toda la intención de darles una buena canción con contenido y algo nutritivo para el cerebro".

De cara al futuro, Candu tiene claro qué quiere conservar: la conexión con quienes la acompañaron desde el comienzo. “Siempre seguir siendo cercana a la gente, que se me siga permitiendo estar cercana a mi público, a mi comunidad, porque yo soy parte de ellos. Soy uno de ellos”, sostuvo.

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