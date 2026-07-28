La Capital | Política | Región Centro

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

Pullaro, Llaryora y Frigerio inauguraron en Córdoba la sede permanente del bloque. En ese marco, los mandatarios reivindicaron el peso económico de sus provincias

28 de julio 2026 · 16:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pullaro

Pullaro, Frigerio y Llaryora reivindicaron el rol de la Región Centro en el entramado productivo de la Argentina.

Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio encabezaron este martes en San Francisco la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro. Durante el encuentro, los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos inauguraron la primera sede permanente del bloque y formalizaron el traspaso de su presidencia pro témpore al dirigente del PRO. En ese marco, reclamaron mayor federalismo.

La actividad buscó reafirmar la coordinación política e institucional entre las tres provincias, que concentran una parte significativa de la producción y las exportaciones argentinas.

Los mandatarios reivindicaron el peso económico de la región, reclamaron una organización más federal del país y destacaron la necesidad de construir políticas públicas comunes más allá de las diferencias partidarias.

La apertura de la sede oficial supone un paso en la institucionalización del bloque, creado en 1998 por los entonces gobernadores Jorge Obeid, Ramón Mestre y Jorge Busti. El espacio funcionará en San Francisco, ciudad cordobesa ubicada en la frontera con Santa Fe.

Pullaro: "Hay una manera diferente de hacer las cosas"

Pullaro sostuvo que la Región Centro representa “el motor productivo” de la Argentina. Señaló que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos reúnen el 14 % del territorio nacional, generan el 25 % del producto bruto interno (PBI) y explican el 38 % de las exportaciones anuales del país.

El santafesino también planteó el debate sobre el reparto de los recursos nacionales. Según afirmó, entre 2011 y 2023 las tres provincias aportaron al Tesoro del gobierno central un 30 % más de lo que recibieron. Con ese planteo, volvió a vincular la defensa de la producción regional con los reclamos por una distribución más equilibrada de los fondos entre la Casa Rosada y los distritos.

“Somos capaces de llevar cambios y transformaciones en cada una de nuestras provincias porque somos el motor productivo que tiene la República Argentina”, expresó Pullaro. Además, resaltó que la coordinación regional puede sostenerse aun cuando sus integrantes provengan de espacios políticos diferentes.

El santafesino recordó que la Región Centro fue creada por tres gobernadores que tampoco pertenecían al mismo partido. A casi 28 años de aquel acuerdo, consideró que la presencia conjunta de los actuales mandatarios constituye una ratificación de ese camino institucional.

“Defender esta región es defender a la República Argentina y una modo distinto de hacer las cosas. No venimos a demandar, venimos a decirle a todo el país que hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”, afirmó Pullaro.

El federalismo, en deuda

Llaryora, por su parte, aseguró que la Región Centro se consolidó como una herramienta para incidir en las decisiones del gobierno central. “Fue artífice de un montón de decisiones que cambiaron políticas nacionales, defendiendo intereses provinciales”, sostuvo el cordobés.

Frigerio, quien asumió la presidencia pro témpore, hizo hincapié en la necesidad de profundizar la institucionalización del espacio. El entrerriano planteó que la Argentina todavía mantiene una deuda en materia de federalismo y consideró que el desarrollo dependerá cada vez más de la capacidad de las provincias para coordinar iniciativas.

“Siempre se habló de federalismo en la Argentina y siempre nos hemos quedado cortos en términos de un país federal en serio”, afirmó. Para Frigerio, los gobiernos provinciales deberán asumir un papel creciente en la elaboración de políticas públicas orientadas a resolver problemas concretos de la población.

>>Leer más: La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, acompañó la actividad y destacó la continuidad política de la Región Centro.

Señaló que el bloque permite pensar, planificar y coordinar acciones de alta complejidad entre las tres jurisdicciones y consideró que la apertura de una sede propia refleja el grado de consolidación alcanzado.

Convenios

La jornada incluyó la firma de un acuerdo marco de hermanamiento entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá. La iniciativa apunta a promover proyectos comunes entre las tres ciudades, vinculadas por una estructura productiva con fuerte presencia de la cadena láctea.

El convenio busca facilitar la cooperación institucional, económica y social entre los municipios, así como generar nuevas instancias de intercambio alrededor de uno de los sectores más representativos de la Región Centro. Las autoridades presentaron el entendimiento como una expresión local del proceso de integración impulsado por las tres provincias.

Participaron también la diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara baja provincial, Clara García; integrantes de los gabinetes provinciales y el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller.

>> Leer más: Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Estuvieron presentes, además, los representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: Claudia Giaccone (Santa Fe), Carlos Massei (Córdoba) y Atilio Benedetti (Entre Ríos).

La convocatoria reunió también a miembros de los foros regionales de empresarios, profesionales, universidades y trabajadores, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Noticias relacionadas
La Casa Rosada busca aplacar la tensión que provocó la escalada de Milei contra Lula.

La Casa Rosada salió a contener la tensión diplomática con Brasil

El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que aclarar sus dichos sobre el dólar.

Adrián Ravier aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800: "Fueron sacados de contexto"

Los operadores del sistema Lince pudieron dar con un delincuente y una jueza anuló el procedimiento.

Revocaron el fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, logra buenos números en una encuesta

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Ver comentarios

Las más leídas

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Lo último

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Castigo inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden pueda volver a entrenar

Castigo inédito: un futbolista le fracturó la tibia a un rival y lo suspenden pueda volver a entrenar

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Ovación
Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Tenis: de Regatas Rosario y Remeros, con puntos y plazas para el Nacional de Córdoba

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

No tiene descanso: Colapinto sigue Hungría, sin vacaciones de la Fórmula 1

Policiales
Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

La Ciudad
Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La ciudad

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno
La Ciudad

Niebla en la región: qué es y por qué aparece este fenómeno

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral

Por Facundo Borrego
Política

Región Centro: la presidencia cambia hoy de manos en la antesala electoral

Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente
La Región

Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Motores

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
Policiales

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Ovación

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?
Política

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
Política

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori