Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

Pullaro, Llaryora y Frigerio inauguraron en Córdoba la sede permanente del bloque. En ese marco, los mandatarios reivindicaron el peso económico de sus provincias

Pullaro, Frigerio y Llaryora reivindicaron el rol de la Región Centro en el entramado productivo de la Argentina.

Maximiliano Pullaro , Martín Llaryora y Rogelio Frigerio encabezaron este martes en San Francisco la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro . Durante el encuentro, los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos inauguraron la primera sede permanente del bloque y formalizaron el traspaso de su presidencia pro témpore al dirigente del PRO. En ese marco, reclamaron mayor federalismo .

La actividad buscó reafirmar la coordinación política e institucional entre las tres provincias , que concentran una parte significativa de la producción y las exportaciones argentinas.

Los mandatarios reivindicaron el peso económico de la región, reclamaron una organización más federal del país y destacaron la necesidad de construir políticas públicas comunes más allá de las diferencias partidarias.

La apertura de la sede oficial supone un paso en la institucionalización del bloque, creado en 1998 por los entonces gobernadores Jorge Obeid, Ramón Mestre y Jorge Busti. El espacio funcionará en San Francisco, ciudad cordobesa ubicada en la frontera con Santa Fe.

Pullaro: "Hay una manera diferente de hacer las cosas"

Pullaro sostuvo que la Región Centro representa “el motor productivo” de la Argentina. Señaló que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos reúnen el 14 % del territorio nacional, generan el 25 % del producto bruto interno (PBI) y explican el 38 % de las exportaciones anuales del país.

El santafesino también planteó el debate sobre el reparto de los recursos nacionales. Según afirmó, entre 2011 y 2023 las tres provincias aportaron al Tesoro del gobierno central un 30 % más de lo que recibieron. Con ese planteo, volvió a vincular la defensa de la producción regional con los reclamos por una distribución más equilibrada de los fondos entre la Casa Rosada y los distritos.

“Somos capaces de llevar cambios y transformaciones en cada una de nuestras provincias porque somos el motor productivo que tiene la República Argentina”, expresó Pullaro. Además, resaltó que la coordinación regional puede sostenerse aun cuando sus integrantes provengan de espacios políticos diferentes.

La Región Centro es el motor productivo del país. Hoy en San Francisco, dimos un nuevo paso en el trabajo conjunto que estamos haciendo con #Córdoba y #EntreRíos, donde @frigeriorogelio asumió la presidencia pro-témpore de la región.



No venimos a demandar, sino a demostrarle a… pic.twitter.com/XPw7verlRr — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 28, 2026

El santafesino recordó que la Región Centro fue creada por tres gobernadores que tampoco pertenecían al mismo partido. A casi 28 años de aquel acuerdo, consideró que la presencia conjunta de los actuales mandatarios constituye una ratificación de ese camino institucional.

“Defender esta región es defender a la República Argentina y una modo distinto de hacer las cosas. No venimos a demandar, venimos a decirle a todo el país que hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”, afirmó Pullaro.

El federalismo, en deuda

Llaryora, por su parte, aseguró que la Región Centro se consolidó como una herramienta para incidir en las decisiones del gobierno central. “Fue artífice de un montón de decisiones que cambiaron políticas nacionales, defendiendo intereses provinciales”, sostuvo el cordobés.

Frigerio, quien asumió la presidencia pro témpore, hizo hincapié en la necesidad de profundizar la institucionalización del espacio. El entrerriano planteó que la Argentina todavía mantiene una deuda en materia de federalismo y consideró que el desarrollo dependerá cada vez más de la capacidad de las provincias para coordinar iniciativas.

“Siempre se habló de federalismo en la Argentina y siempre nos hemos quedado cortos en términos de un país federal en serio”, afirmó. Para Frigerio, los gobiernos provinciales deberán asumir un papel creciente en la elaboración de políticas públicas orientadas a resolver problemas concretos de la población.

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El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, acompañó la actividad y destacó la continuidad política de la Región Centro.

Señaló que el bloque permite pensar, planificar y coordinar acciones de alta complejidad entre las tres jurisdicciones y consideró que la apertura de una sede propia refleja el grado de consolidación alcanzado.

Convenios

La jornada incluyó la firma de un acuerdo marco de hermanamiento entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá. La iniciativa apunta a promover proyectos comunes entre las tres ciudades, vinculadas por una estructura productiva con fuerte presencia de la cadena láctea.

El convenio busca facilitar la cooperación institucional, económica y social entre los municipios, así como generar nuevas instancias de intercambio alrededor de uno de los sectores más representativos de la Región Centro. Las autoridades presentaron el entendimiento como una expresión local del proceso de integración impulsado por las tres provincias.

Participaron también la diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara baja provincial, Clara García; integrantes de los gabinetes provinciales y el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller.

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Estuvieron presentes, además, los representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: Claudia Giaccone (Santa Fe), Carlos Massei (Córdoba) y Atilio Benedetti (Entre Ríos).

La convocatoria reunió también a miembros de los foros regionales de empresarios, profesionales, universidades y trabajadores, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.