La Rosarina de básquet consolida su proceso formativo en las selecciones U11

En el año de Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet y de la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe, ya que ambas nacieron juntas el 12 de julio de 1926, dentro del seno de la AROB, que actualmente preside Miguel Tudino, se comprometieron con un proceso para ampliar y mejorar el espectro selectivo para la conformación de los futuros seleccionados en las distintas categorías formativas. No solamente en la conformación de los equipos de la AROB que participan en los interasociaciones masculinos y femeninos, sino en el aporte de jugadores y jugadoras a los seleccionados de la Federación Santafesina de Básquetbol que tiene como presidente a Marcelo Turcato.

Los primeros resultados se vieron en la categoría U11 donde, con fuerte presencia de chicos y chicas que juegan los torneos de la Rosarina todos los fines de semana, el seleccionado santafesino salió campeón a nivel nacional en la rama masculina en el Final Four que se desarrolló en Mendoza y fue tercero en la rama femenina de la fase definitoria que se jugó en Corrientes el fin de semana pasado.

Emanuel Boccia (Provincial), Gianluca Foradori (Sportsmen Unidos), Lucca Massari (Echesortu FC) y Joaquín Martinez (Regatas San Nicolás) fueron los cuatro jugadores que representaron a la Asociación Rosarina en el seleccionado de la Federación Santafesina U11 que logró el título en Mendoza, al derrotar a los anfitriones por 80 a 74 con Tomás Pelliza como entrenador. Como ayudantes tuvo a Leonardo Dinolfo y Daniel Mensa.

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Las palabra del DT del U11

Marcelo Quinteros, jefe de equipo de la U11 masculina, contó detalles del trabajo que se le llevó a cabo con la U11: “Una vez designado el cuerpo técnico, se le solicitó a cada club que promueva a dos jugadores para una primera visualización de los chicos la cual fue verdaderamente sorprendente al contar con más de 100 jugadores en abril. Había que entender que se retomaban las competencias de esta categoría y por lo tanto se necesitaba de un trabajo psicológico además del técnico/táctico, luego de haber transitado por años reglamentados por un juego lúdico, donde existen básicamente reglas de juego nuevas para nosotros”.

El dirigente continuó: “Luego de un arduo proceso selectivo llegamos a localidad de San Vicente con 16 jugadores representando a la AROB para participar del interasociativo donde perdimos la final con Santa Fe luego de una semifinal épica con el seleccionado local de la Asociación del Oeste Santafesino. Realmente fue una experiencia única para la delegación que nos dejó con el sabor amargo por la derrota, pero con la plena convicción de saber los aspectos que teníamos que corregir para el próximo evento provincial”.

Quinteros añadió: “La revancha no se hizo esperar con el anuncio, casi de inmediato desde la CAB, del Torneo Argentino U11 que nos obligaba a jugar una zona clasificatoria previa en CABA (4 y 5 de Julio) junto a los seleccionados de Mendoza, Río Negro y el local FEBAMBA. Y fue así que se convocó a 14 jugadores (cuatro de Oeste, cuatro de Santa Fe, cuatro de Rosario, uno de Cañada de Gómez y uno de Venado Tuerto) y se integró el Cuerpo Técnico con dos técnicos de Rosario y uno de Oeste ante la deserción del DT de Santa Fe. Luego de una concentración de cuatro jornadas viajamos a la ciudad de Bs As. con amplias expectativas las cuales fueron confirmadas luego de vencer de forma categórica a los tres seleccionados antes mencionados demostrando juego asociativo y carácter competitivo en el Estadio del Club Obras Sanitarias de la Nación”.

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“Seguidamente y con mucha confianza pensamos en el Final Four definitorio que se iba a desarrollar en la ciudad de Mendoza el sábado 18 y domingo 19 de Julio para medir fuerzas con el local, Córdoba y Chaco. Luego de un viaje agotador nos concentramos en cómo enfrentar al seleccionado de Córdoba nuestro primer rival y la estrategia resultó magnifica al vencerlo por casi 30 puntos y ganar el derecho a jugar la final con la selección de Mendoza, el local. El partido final fue muy parejo, pero siempre adelante Santa Fe, muy cortado, pero había que llegar hasta los dos últimos minutos donde se pudo quebrar la paridad con coraje y determinación; y así fue como un grupo reducido de 12 chicos se proclamaron campeones argentinos U11 con el apoyo de sus familias en las gradas”, dijo emocionado.

“Destaco el apoyo recibido desde la AROB y desde la FBPSF por poder participar en los certámenes respectivos entendiendo que sin la estructura y capacidad de gestión de ambos cuerpos directivos no se hubiera conseguido estos logros. También recalco el comportamiento que han tenido jugadores, cuerpo técnico y la hinchada presente en ambos campos de juego. Queda por último agradecer a los dirigentes y a todos por haberme permitido ser el jefe de Equipo de todo este exitoso proceso”, finalizó.

Las chicas, terceras en Corrientes

El fin de semana pasado se llevó a cabo el Final Four de la U11 de la rama femenina en las instalaciones de Córdoba de Corrientes. Las chicas lograron el tercer puesto al derrotar a Córdoba 76 a 35, luego de haber caído en las semifinales ante Corrientes por 78 a 73.

El plantel de Santa Fe contó con Malena Chaile (Sociedad Sportiva Roldán), Nina Bonanno (Náutico Sportivo Avellaneda), Paloma Quintana (Paganini Alumni), Sofía Mazzolini (Regatas San Nicolás), Catalina Annoni (Los Rosarinos Estudiantil), Emilia Ramacciotti (Rosario Central), Lucía Hernándes (Provincial), Gabriela Carrasco (Talleres de Villa Gobernador Gálvez).

Además, estuvieron Mora Carasa (Ciclón), Ema Trossero (Libertad de Sunchales), Lucía Rosso (Libertad de Sunchales), Ema Ferrario (Independiente de Rafaela) y Francesca Giromino Garrofe (San Lorenzo de Tostado). El cuerpo técnico lo integraron Daiana Filippi, Valentina Bonini y Matías Giménez; mientras que la jefa de equipo fue Andrea Armand.