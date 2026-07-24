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Cinco trucos para eliminar el olor a perro de la casa

Con una serie de medidas se puede evitar, o minimizar, el olor típico que las mascotas dejan en el hogar. Los trucos y consejos en esta nota

24 de julio 2026 · 14:04hs
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Los aromas que dejan los perros en el hogar pueden ser molestos e indeseados 

Los aromas que dejan los perros en el hogar pueden ser molestos e indeseados 

Las mascotas en estos tiempos son una parte esencial de la familia, forman parte de cada momento del día y su ausencia se siente profundamente en la casa. Pero los animales no se caracterizan únicamente por su amor y compañía, sino que su marca muchas veces queda en el hogar. Literal. El “olor a perro” es una situación a la que las casas con mascotas se suelen enfrentar, pero, por suerte, hay algunos trucos para combatirlo.

Por su naturaleza, es normal que los animales tengan un olor específico. La problemática no se genera solo por el olor en los perros, ya que eso se solucionaría simplemente con una nueva ducha. La cuestión es que este olor de los animales queda arraigado a los espacios y superficies, y por ende, aunque el perro esté limpio, es posible que en el ambiente pueda sentirse olor de todas maneras.

Los principales factores que influyen en el aroma del espacio tienen que ver con la acumulación de pelo y suciedad en alfombras y muebles, falta de limpieza regular en superficies y textiles como sillones, camas o su propia cucha y malos hábitos de higiene del perro. Para atacar el problema desde todas sus fuentes, se aconseja seguir una serie de pasos.

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Cómo eliminar el olor a las mascotas de la casa

Limpieza profunda y regular

Al momento de limpiar la casa es fundamental prestar especial atención a ciertas tareas. Barrer y aspirar regularmente son los principales aliados para combatir el mal olor. Como se mencionó anteriormente, el pelo de los animales en el ambiente es una de las causas principales del mal aroma, por lo que, con estas herramientas que eliminan el pelo de las superficies y suelos, se puede eliminar también el olor.

Es importante que este procedimiento se realice con buena frecuencia. Los animales largan pelo todos los días, por más que tengan un pelaje corto. Por eso se aconseja aspirar tanto sillones como alfombras y muebles, y barrer el suelo diariamente, especialmente en aquellas zonas en las que el perro suele pasar más tiempo.

Otro detalle a considerar es el lavado de textiles. Además de aspirar, todo textil que se pueda lavar en lavarropas o a mano debe ser lavado. Esto incluye fundas de almohadones y sofá, alfombras, cortinas, sábanas, frazadas e incluso la misma cama del perro.

Asimismo, los elementos y juguetes específicos de la mascota deben ser aseados con regularidad. Sea en la lavadora o a mano, mantener los elementos desinfectados e higienizados evita que sus olores se impregnen en la casa.

Productos específicos

Truco especial: además de los productos recurrentes se pueden utilizar algunos otros específicos para combatir los olores:

  • Vinagre blanco para limpieza: mezclar agua y vinagre en partes iguales para limpiar las superficies. Si el agua se utiliza caliente aumenta su potencial limpiador.
  • Bicarbonato: sobre todo en las alfombras, se puede espolvorear sobre ellas, dejar actuar el producto y al rato aspirar.
  • Aceites esenciales: a la mezcla de limpieza se le pueden agregar gotas de aceites esenciales aromáticos. De esta manera en las superficies se impregnará el aroma deseado.

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Atención a la higiene del perro

Los perros son la clave principal de la cuestión. Lo ideal es, no solo por la limpieza de la casa sino también por la salud e higiene del perro, bañarlo regularmente. Normalmente se recomienda darles un baño cada 4 o 6 semanas con un shampoo neutro para mascotas (estos neutralizan sus olores sin afectar su pelaje). Se debe evitar lavar excesivamente a los animales ya que esto podría dañar su piel. El equilibrio justo del perro se puede consultar con el veterinario.

Durante el tiempo entre baños, se puede cepillar el pelaje del perro. De esta manera, se reduce el exceso de pelo que luego queda en la ropa y los muebles, y se desprende del perro la suciedad superficial. Asimismo, cepillar los dientes de los perros ayuda a mantener su higiene bucal. Para este propósito, también se pueden utilizar juguetes o snacks dentales que combaten el mal aliento.

Favorecer la ventilación

Para evitar la condensación de olores fuertes en el hogar, es esencial mantener los espacios ventilados. Una ventilación diaria asegura que la corriente de aire no estanque malos olores. Mantener abiertas las ventanas y puertas siempre que se pueda ayudará considerablemente a la circulación de aire nuevo y fresco.

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Aromatizantes y neutralizadores de olores

La limpieza profunda del hogar es fundamental para eliminar los malos olores y es un paso que no debe ser salteado. Pero una vez realizada la higienización del lugar, se puede potenciar el buen aroma con algunos otros elementos.

Para mejorar el olor del lugar, se pueden implementar ambientadores con enzimas neutralizadoras o aromas específicos. Es importante chequear que no sean tóxicos para los animales y mantenerlos lejos de su alcance. Las opciones son varias y normalmente se puede elegir entre un amplio abanico de aromas diferentes. Entre los más conocidos se destacan las fragancias cítricas, florales y amaderadas.

  • Difusores: Son frascos llenos de aroma en los cuales se meten algunos pequeños palos de madera. Estos desprenden intensos aromas y existen de diferentes tamaños.
  • Velas: las velas aromáticas, además de ser una excelente decoración, permiten neutralizar los olores y esparcir el suyo propio.
  • Pulverizadores: Este tipo de fragancias se suele diseñar para textiles y ambientes. Pulverizando los espacios se llenarán de aroma rápidamente. Lo mejor es aplicarlo sobre telas ya que de esta manera perdurarán más.
  • Aerosoles: funcionan parecido a los pulverizadores. Se suelen utilizar en los baños pero también pueden usarse en los demás ambientes de la casa.

Asimismo, existe la posibilidad de crear un ambientador propio. Este se puede realizar con agua, bicarbonato de sodio y aceite esencial. Los aceites esenciales ofrecen una buena variedad aromática para elegir el favorito y, además, muchos cuentan con otras propiedades. También se pueden agregar gotas de aceite esencial a las mezclas para limpiar los pisos y los muebles.

Otra herramienta para alcanzar el objetivo de un hogar libre de malos olores, es utilizar bicarbonato de sodio. La estrategia es colocar el bicarbonato en recipientes y dejarlos en las distintas habitaciones. De esta manera, los recipientes absorberán los olores del lugar.

Para colorear, decorar y perfumar los espacios, también se pueden incorporar plantas purificadoras o que se caractericen por sus aromas persistentes como el lirio de la paz, los jazmines, etc.

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