Argentina regresa al mercado de deuda con un bono en dólares

El gobierno convocó a licitación para el Bonar 2029N. La operación busca recaudar divisas para cancelar parte de los vencimientos de los bonos AL30 y AL29 sin tocar las reservas del Banco Central

Caputo indicó que la vuelta al mercado de capitales influirá en otras negociaciones en curso.

Argentina regresará formalmente la próxima semana al mercado de capitales con una nueva colocación de deuda en dólares. La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono del Tesoro que se subastará el miércoles 10 de diciembre , con el objetivo de obtener parte de las divisas necesarias para afrontar el vencimiento de enero , que supera los u$s 4.200 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , había anticipado la medida en una entrevista televisiva. El funcionario destacó que el nuevo instrumento será emitido bajo legislación argentina , dado que la denominada “Ley Guzmán” exige aprobación del Congreso para colocaciones bajo jurisdicción extranjera.

Se trata del primer retorno al mercado voluntario desde enero de 2018, cuando el propio Caputo encabezaba el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri. El presidente Javier Milei celebró la decisión y, en su cuenta de X, posteó: “Volvimos al mercado de capitales con un bono a 2029, con cupón del 6,5% bajo ley local”.

El título tendrá plazo hasta el 30 de noviembre de 2029 . El capital se cancelará íntegramente al vencimiento y devengará un cupón semestral del 6,5%. La tasa efectiva dependerá del precio de colocación que surja de la licitación. La liquidación –entrega de títulos y pago de dólares– será el viernes 12 de diciembre.

VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC! Cc: @LuisCaputoAR @Kicker0024 @JoseLuisDazaAR @FedericoFuriase @VauthierMartin @Felii_N pic.twitter.com/5u1zo9veCh

Un bono a cuatro años

Economía detalló que los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parte de los bonos AL30 y AL29, que vencen el 9 de enero de 2029. Caputo aclaró que no se busca cubrir la totalidad de los u$s 4.200 millones que vencen en enero, aunque remarcó que la operación permitirá “pagar sin que bajen las reservas”.

“Esto no es deuda nueva, es refinanciación de vencimientos. Cada dólar que compre el Banco Central ahora podrá acumularlo”, explicó el ministro en declaraciones a A24. También señaló que la medida ayudará a reducir el riesgo país, al ofrecer un instrumento más atractivo que los bonos surgidos de la reestructuración de 2020, que describió como “títulos poco tradicionales, con amortizaciones intermedias y cupones demasiado bajos”.

Caputo indicó que la vuelta al mercado de capitales influirá en otras negociaciones en curso, como el eventual préstamo con bancos estadounidenses. La decisión final, dijo, dependerá de cómo evolucionen las alternativas que evalúa el Gobierno, entre ellas este nuevo bono.

Al comparar el instrumento con emisiones anteriores, sostuvo que podría contribuir a una baja adicional del riesgo país: “Hay una parte del riesgo que responde a que los bonos hoy en circulación no son apetecibles para el mercado. Este nuevo título es más alineado a los estándares internacionales”.

Según el detalle oficial, el instrumento tendrá las siguientes condiciones: denominación en dólares y vencimiento el 30 de noviembre de 2029; cupón del 6,5% TNA, con pagos de intereses semestrales; amortización del 100% al vencimiento; suscripción y pago en dólares; emisión bajo legislación argentina; y los fondos de la licitación se aplicarán a cancelar parcialmente los bonos AL30 y AL29.

Con el lanzamiento del Bonar 2029N, el gobierno busca consolidar su estrategia de financiamiento en moneda extranjera sin comprometer el nivel de reservas internacionales, en un contexto de expectativas sobre la evolución del mercado y la política económica para 2026.

La secretaria de Finanzas de la Nación informó que la recepción de ofertas para los Bonar 2029N, un bono en dólares bajo ley local, comenzará a las 10 horas del miércoles 10 de diciembre y finalizará a las 15 horas de ese día. La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el 12 de diciembre.

Pioneros

La salida a los mercados internacionales ya comenzó. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo mediante una colocación de u$s 600 millones, a una tasa del 7,8%. No obstante, como el bono fue emitido bajo la par otorga un rendimiento del 8,125%.

También esta semana hizo lo propio Santa Fe. El gobierno provincial colocó deuda en el mercado internacional por u$s 800 millones a nueve años de plazo, con una tasa nominal del 8,10%.

Desde Nueva York, donde se cerró la operación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que la emisión “volvió a posicionar a la provincia “entre los distritos con mayor credibilidad del país”.

Olivares explicó que se recibieron ofertas por u$s 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto global incluyó una oferta local por u$s 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina”, destacó.

El bono SF34 se emitió a una tasa de 8,10% y con un plazo de nueve años. Una tasa similar a la que efectivamente pactó recientemente la ciudad de Buenos Aires, aunque a mayor plazo.