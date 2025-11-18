La Capital | Economía | deudas

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

El gobierno porteño pagó una tasa de 7,8 % por su emisión en Wall Street. Santa Fe es uno de los distritos que espera salir al mercado internacional. Busca tomar hasta u$s1.000 millones para financiar obra pública

18 de noviembre 2025 · 21:33hs
El jefe de gobierno porteño

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó que la tasa obtenida por Caba fue “una de las mejores de la historia”.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocó deuda en Wall Street por u$s600 millones a una tasa del 7,8 %. La operación es la primera que un distrito subnacional realiza desde las elecciones pasadas y podría oficiar de referencia para una serie de colocaciones que se espera que realicen más provincias, entre ellas Santa Fe.

La administración de Jorge Macri emitió nueva deuda de la Serie 13 del Bono Tango y tiene como objetivo mejorar el perfil de los vencimientos. La colocación se realizó bajo ley inglesa y participaron como colocadores internacionales Bofa Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander. Los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

“Buenos Aires emitió deuda en el mercado internacional a una de las mejores tasas de su historia”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras darse a conocer la noticia. La tasa se ubicó apenas por encima de valor histórico de 7,5 %. “Buscábamos u$s600 millones y recibimos ofertas por casi el triple, con un 82 % de inversores internacionales”, añadió.

La baja del riesgo país y la mayor disposición que muestra ahora la Nación a firmar los avales necesarios allanan el camino a las provincias que están preparándose para salir a colocar deuda.

Hasta ahora, solo Córdoba fue al mercado internacional con bonos por u$s725 millones en julio, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las legislativas nacionales. Pagó 9,75 %.

Luego del salvataje estadounidense que alejó el fantasma de la crisis financiera al gobierno de Javier Milei, la provincia mediterránea podría reabrir ese bono en los próximos meses.

Santa Fe en espera

En el caso de Santa Fe, Maxiliano Pullaro ya obtuvo a mediados de año la autorización de la Legislatura para emitir hasta u$s1.000 millones de deuda en Wall Street. Los fondos serán utilizados para financiar obra pública.

El objetivo de la administración provincial era aprovechar la ventana de oportunidad previa al inicio del verano boreal pero las sucesivas crisis cambiarias que azotaron al gobierno de Javier, sumadas a las dilaciones nacionales en el proceso de aval para salir al mercado internacional, frustraron ese intento.

Luego del salvataje estadounidense que llevó calma momentánea a la city, y pasada una elección que consagró el triunfo del oficialismo, el riesgo país comenzó a descender. En este escenario, noviembre fue récord en la emisión de deuda corporativa, fundamentalmente de empresas energéticas. Los Estados provinciales quieren ser los próximos a sumarse a esa “fiesta” financiera.

Caba hizo punta pero el entrerriano Rogelio Frigerio también anticipó la posibilidad de conseguir financiamiento para ejecutar obras de infraestructura. Ignacio Torres (Chubut) también está en esa línea y hasta el bonaerense Axel Kicillof batalla por estos días en la Legislatura para conseguir la autorización para endeudarse por u$s3 mil millones. Si pasa esa prueba, todavía le queda conseguir el aval de un gobierno nacional que lo eligió como enemigo.

Este año, durante el breve período de alejamiento político con la administración Milei, el gobierno santafesino fue sometido el juego de la lapicera esquiva por parte del Ministerio de Economía.

La primera señal de descompresión llegaron cuando se habilitó a firmar el crédito con la CAF para financiar obras de acceso a los puertos. Tras las elecciones nacionales, en la previa la reunión que los gobernadores mantuvieron con el presidente Javier Milei, hubo anticipos informales de que el Palacio de Hacienda avanzaría con la aprobación de la colocación de bonos en Wall Street.

Hace pocas semanas, la provincia pagó la amortización e intereses del Bono Internacional Santa Fe 2027, reafirmando su historial de cumplimiento. El vencimiento fue por u$s92 millones, monto que fue cubierto con dólares adquiridos en el Mercado de Cambios, sin recurrir a financiamiento adicional, y como resultado del ahorro corriente.

La Nación abre el juego

El neuquino Rolando Figueroa ya tiene aprobada la colocación de deuda. Todavía no la hizo pero cuenta con todo el trámite completado tanto en la legislatura provincial como en la cartera de Luis Caputo. No avanzó con esa colocación, pero sí tomo préstamos de bancos internacionales —CAF, BID y Banco Mundial— para rutas y obras verdes.

El viernes pasado, Nación publicó un decreto nacional en el Boletín Oficial en el que se presentó como contragarantía para que Mendoza acceda a un crédito de u$s75 millones para obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael. Fue la primera muestra del cambio de ambiente en la relación entre provincias y la Rosada, que está en plena negociación con los gobernadores.

Noticias relacionadas
Tras un largo conflicto, los trabajadores de Vassalli habían llegado a un acuerdo con la empresa. Ahora vuelve la tensión.

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

CGT Rosario. Una amplia mayoría de gremios locales se suben y serán parte de esta etapa de la central obrera rosarina: gremios de la CATT, Intersindical, Estatales, Provinciales, Municipales, Industriales, de Servicios.

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

El gobierno disfruta de la paz cambiaria mientras evalúa nuevas operaciones financieras.

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

En el Concejo, sindicalistas, empresarios pymes, abogados laboralistas y legisladores debatieron sobre la reforma laboral.

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Lo último

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Una comisión del Concejo recibió a la familia del joven para que no se caiga la causa. El próximo 28 de noviembre habrá una marcha
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Ovación
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue el centro de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Policiales
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

La Ciudad
Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Cáncer de pulmón: suben los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Las multas por conducir una embarcación alcoholizado llegan hasta los 4 millones de pesos

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare: el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado
Política

Van contra una senadora de LLA por supuestos vínculos con Fred Machado

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas