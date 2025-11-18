Deudas provinciales: Caba hizo punta con un bono por u$s600 millones

El gobierno porteño pagó una tasa de 7,8 % por su emisión en Wall Street. Santa Fe es uno de los distritos que espera salir al mercado internacional. Busca tomar hasta u$s1.000 millones para financiar obra pública

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó que la tasa obtenida por Caba fue “una de las mejores de la historia”.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocó deuda en Wall Street por u$s600 millones a una tasa del 7,8 %. La operación es la primera que un distrito subnacional realiza desde las elecciones pasadas y podría oficiar de referencia para una serie de colocaciones que se espera que realicen más provincias, entre ellas Santa Fe.

La administración de Jorge Macri emitió nueva deuda de la Serie 13 del Bono Tango y tiene como objetivo mejorar el perfil de los vencimientos. La colocación se realizó bajo ley inglesa y participaron como colocadores internacionales Bofa Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander. Los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

“Buenos Aires emitió deuda en el mercado internacional a una de las mejores tasas de su historia”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras darse a conocer la noticia. La tasa se ubicó apenas por encima de valor histórico de 7,5 %. “Buscábamos u$s600 millones y recibimos ofertas por casi el triple, con un 82 % de inversores internacionales”, añadió.

La baja del riesgo país y la mayor disposición que muestra ahora la Nación a firmar los avales necesarios allanan el camino a las provincias que están preparándose para salir a colocar deuda.

Hasta ahora, solo Córdoba fue al mercado internacional con bonos por u$s725 millones en julio, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las legislativas nacionales. Pagó 9,75 %.

Luego del salvataje estadounidense que alejó el fantasma de la crisis financiera al gobierno de Javier Milei, la provincia mediterránea podría reabrir ese bono en los próximos meses.

Santa Fe en espera

En el caso de Santa Fe, Maxiliano Pullaro ya obtuvo a mediados de año la autorización de la Legislatura para emitir hasta u$s1.000 millones de deuda en Wall Street. Los fondos serán utilizados para financiar obra pública.

El objetivo de la administración provincial era aprovechar la ventana de oportunidad previa al inicio del verano boreal pero las sucesivas crisis cambiarias que azotaron al gobierno de Javier, sumadas a las dilaciones nacionales en el proceso de aval para salir al mercado internacional, frustraron ese intento.

Luego del salvataje estadounidense que llevó calma momentánea a la city, y pasada una elección que consagró el triunfo del oficialismo, el riesgo país comenzó a descender. En este escenario, noviembre fue récord en la emisión de deuda corporativa, fundamentalmente de empresas energéticas. Los Estados provinciales quieren ser los próximos a sumarse a esa “fiesta” financiera.

Caba hizo punta pero el entrerriano Rogelio Frigerio también anticipó la posibilidad de conseguir financiamiento para ejecutar obras de infraestructura. Ignacio Torres (Chubut) también está en esa línea y hasta el bonaerense Axel Kicillof batalla por estos días en la Legislatura para conseguir la autorización para endeudarse por u$s3 mil millones. Si pasa esa prueba, todavía le queda conseguir el aval de un gobierno nacional que lo eligió como enemigo.

Este año, durante el breve período de alejamiento político con la administración Milei, el gobierno santafesino fue sometido el juego de la lapicera esquiva por parte del Ministerio de Economía.

La primera señal de descompresión llegaron cuando se habilitó a firmar el crédito con la CAF para financiar obras de acceso a los puertos. Tras las elecciones nacionales, en la previa la reunión que los gobernadores mantuvieron con el presidente Javier Milei, hubo anticipos informales de que el Palacio de Hacienda avanzaría con la aprobación de la colocación de bonos en Wall Street.

Hace pocas semanas, la provincia pagó la amortización e intereses del Bono Internacional Santa Fe 2027, reafirmando su historial de cumplimiento. El vencimiento fue por u$s92 millones, monto que fue cubierto con dólares adquiridos en el Mercado de Cambios, sin recurrir a financiamiento adicional, y como resultado del ahorro corriente.

La Nación abre el juego

El neuquino Rolando Figueroa ya tiene aprobada la colocación de deuda. Todavía no la hizo pero cuenta con todo el trámite completado tanto en la legislatura provincial como en la cartera de Luis Caputo. No avanzó con esa colocación, pero sí tomo préstamos de bancos internacionales —CAF, BID y Banco Mundial— para rutas y obras verdes.

El viernes pasado, Nación publicó un decreto nacional en el Boletín Oficial en el que se presentó como contragarantía para que Mendoza acceda a un crédito de u$s75 millones para obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael. Fue la primera muestra del cambio de ambiente en la relación entre provincias y la Rosada, que está en plena negociación con los gobernadores.