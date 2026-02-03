Anses: Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar 2026

El programa de becas ofrece una ayuda económica a alumnos de diferentes niveles para este nuevo ciclo lectivo. Todos los detalles en esta nota

Las Becas Progresar de Anses se han convertido en grandes aliadas de los estudiantes durante los últimos años. Es así que, el -cada vez más cercano- inicio del ciclo lectivo 2026 se convierte en el momento clave para revisar la información y conocer los requisitos de cara al período de inscripción.

El programa de Becas Progresar es una política estatal que tiene como objetivo principal ayudar a quienes más lo necesiten a atravesar y finalizar sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios , según el caso. Así, se encarga de otorgar bonos de dinero a los estudiantes para costear útiles, apuntes, uniformes y las necesidades que se puedan presentar a la hora de estudiar.

Existen distintos tipos de Becas Progresar y cada una de ellas se rige por sus propios tiempos y términos. Así, a quienes estén en instancias de educación primaria y secundaria les corresponden las becas de Progresar Obligatorio , mientras que las personas de entre 18 a 24 años que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) pueden gozar de las Progresar Trabajo.

Cuánto se cobra de Becas Progresar

El monto que Anses otorga a los beneficiarios de las Becas Progresar es de $35.000 por mes, organizado en un esquema de pago en 12 cuotas que van desde enero a diciembre.

Sin embargo, de esos $35.000, los beneficiarios solo reciben el 80% ($28.000) durante el año. Por otra parte, el 20% restante, queda retenido y se paga al final del ciclo si se certifica la regularidad académica del estudiante.

Asimismo, se prevén cuotas adicionales por mérito académico para aquellos alumnos que finalicen el ciclo lectivo sin asignaturas pendientes y cuotas estímulo para los estudiantes que realicen cursos o actividades formativas complementarias. Estas se pagarán a fin de año.

A diferencia de otras prestaciones de Anses, lo cierto es que los montos de las becas no reciben actualizaciones desde 2024. Sin embargo, la fragilidad del contexto económico genera que esta ayuda económica, por más desactualizada que esté, siga representando un ingreso clave para muchos estudiantes.

Cuándo abren las inscripciones a las Becas Progresar

Anses todavía no difundió la fecha exacta en las que se encontrará abierta la inscripción a las Becas Progresar para este año. Las proyecciones sostienen que el período de convocatoria se extenderá probablemente desde principios de marzo y hasta fines de abril, tal como ha ocurrido en ciclos lectivos anteriores.

Para solicitar la beca, los interesados deberán completar la solicitud en tiempo y forma, en un trámite que se realiza de forma 100% online desde el sitio web oficial de las Becas Progresar.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de Becas Progresar

Los requisitos para acceder al programa varían según el nivel de educación que se deba atravesar. Existen tres programas: “Educación Obligatoria”, “Educación Superior” y “Progresar Trabajo”.

La inscripción a los programas se realiza de manera online desde la página web oficial de Anses.

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)

Asistir a una institución educativa

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Cumplir con la condición de alumno regular

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal

Ser estudiante regular de una institución educativa

Cumplir con los requisitos académicos establecidos

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Participar en las actividades complementarias que el programa determine

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Por su parte, quienes hayan sido becarios en 2023 y acrediten su condición de alumno regular, pero no alcancen el cincuenta por ciento (50 %) de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y el año cursado requerido, podrán acceder a la cuota de transición establecida para el periodo 2024 que será de un ochenta por ciento (80 %) del monto mensual de beca.

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

Requisitos para el Programa Progresar Trabajo