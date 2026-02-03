La Capital | Información General | Ansés

Anses: Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar 2026

El programa de becas ofrece una ayuda económica a alumnos de diferentes niveles para este nuevo ciclo lectivo. Todos los detalles en esta nota

3 de febrero 2026 · 11:35hs
Las Becas Progresar de Anses seguirán vigentes durante el ciclo lectivo 2026

Las Becas Progresar de Anses seguirán vigentes durante el ciclo lectivo 2026

Las Becas Progresar de Anses se han convertido en grandes aliadas de los estudiantes durante los últimos años. Es así que, el -cada vez más cercano- inicio del ciclo lectivo 2026 se convierte en el momento clave para revisar la información y conocer los requisitos de cara al período de inscripción.

El programa de Becas Progresar es una política estatal que tiene como objetivo principal ayudar a quienes más lo necesiten a atravesar y finalizar sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, según el caso. Así, se encarga de otorgar bonos de dinero a los estudiantes para costear útiles, apuntes, uniformes y las necesidades que se puedan presentar a la hora de estudiar.

Existen distintos tipos de Becas Progresar y cada una de ellas se rige por sus propios tiempos y términos. Así, a quienes estén en instancias de educación primaria y secundaria les corresponden las becas de Progresar Obligatorio, mientras que las personas de entre 18 a 24 años que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) pueden gozar de las Progresar Trabajo.

>>Leer más: Anses en febrero: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Cuánto se cobra de Becas Progresar

El monto que Anses otorga a los beneficiarios de las Becas Progresar es de $35.000 por mes, organizado en un esquema de pago en 12 cuotas que van desde enero a diciembre.

Sin embargo, de esos $35.000, los beneficiarios solo reciben el 80% ($28.000) durante el año. Por otra parte, el 20% restante, queda retenido y se paga al final del ciclo si se certifica la regularidad académica del estudiante.

Asimismo, se prevén cuotas adicionales por mérito académico para aquellos alumnos que finalicen el ciclo lectivo sin asignaturas pendientes y cuotas estímulo para los estudiantes que realicen cursos o actividades formativas complementarias. Estas se pagarán a fin de año.

A diferencia de otras prestaciones de Anses, lo cierto es que los montos de las becas no reciben actualizaciones desde 2024. Sin embargo, la fragilidad del contexto económico genera que esta ayuda económica, por más desactualizada que esté, siga representando un ingreso clave para muchos estudiantes.

Cuándo abren las inscripciones a las Becas Progresar

Anses todavía no difundió la fecha exacta en las que se encontrará abierta la inscripción a las Becas Progresar para este año. Las proyecciones sostienen que el período de convocatoria se extenderá probablemente desde principios de marzo y hasta fines de abril, tal como ha ocurrido en ciclos lectivos anteriores.

Para solicitar la beca, los interesados deberán completar la solicitud en tiempo y forma, en un trámite que se realiza de forma 100% online desde el sitio web oficial de las Becas Progresar.

>>Leer más: Ayuda Escolar Anual de Ansés: cuáles son los montos y fechas de cobro

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de Becas Progresar

Los requisitos para acceder al programa varían según el nivel de educación que se deba atravesar. Existen tres programas: “Educación Obligatoria”, “Educación Superior” y “Progresar Trabajo”.

La inscripción a los programas se realiza de manera online desde la página web oficial de Anses.

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)
  • Asistir a una institución educativa
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Cumplir con la condición de alumno regular
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción
  • Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal
  • Ser estudiante regular de una institución educativa
  • Cumplir con los requisitos académicos establecidos
  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad
  • Participar en las actividades complementarias que el programa determine

>>Leer más: Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Por su parte, quienes hayan sido becarios en 2023 y acrediten su condición de alumno regular, pero no alcancen el cincuenta por ciento (50 %) de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y el año cursado requerido, podrán acceder a la cuota de transición establecida para el periodo 2024 que será de un ochenta por ciento (80 %) del monto mensual de beca.

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

Requisitos para el Programa Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
Noticias relacionadas
Cuáles son los métodos de pago para el boleto de colectivo

Saldo negativo de la Tarjeta Sube en febrero 2026: de cuánto es

tras una restauracion, el angelito de una basilica quedo con la cara de meloni

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

la marmota phil predijo que seguira el frio en estados unidos

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la fontana de trevi

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Lo último

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Los focos se encuentran cercanos al límite entre ambas provincias. Rige una prohibición para quemas de cualquier tipo en la zona del Delta del Paraná
Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Por Tomás Barrandeguy
Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio
La Ciudad

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio
Ovación

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un siniestro vial en Santa Cruz

Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un siniestro vial en Santa Cruz

Policiales
Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

La Ciudad
Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Por Juan Iturrez
Ovación

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Salcedo y la bronca por la caída de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Por Hernán Cabrera
Ovación

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia