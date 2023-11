David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja por acoso y hostigamiento

El ex tenista fue denunciado por su ex pareja.

El ex tenista argentino David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja , Araceli Torrado , por acoso y hostigamiento. La modelo denuncia que el cordobés instaló una cámara para espiarla en la casa que habían compartido.

El ex número 3 del RankingATP fue denunciado por acoso y hostigamiento a su ex pareja , Araceli Torrado, que en sus redes sociales escribió: “Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”.

Meses después, Torrado junto a su hermano descubrieron la cámara controlada por WiFi que apuntaba directamente a la cama. Aún no se pudo determinar si transmitió imágenes o no aunque el ex tenista asegura que no la pudo ver por un problema de conexión.