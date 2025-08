¿Cuándo es feriado en agosto? ¿Hay fin de semana largo?

El calendario nacional determina para agosto un descanso pero no será igual para todos. Los detalles, en esta nota

Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.