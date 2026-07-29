Cuatro mujeres denunciaron al actor Jared Leto de conducta sexual inapropiada en un documental

La investigación de la BBC reúne los testimonios de cuatro mujeres. No es la primera vez que Leto recibe este tipo de denuncia

El actor y cantante Jared Leto fue acusado por cuatro mujeres de conducta sexual inapropiada cuando eran menores de edad . Así lo dio a conocer la BBC a través del documental “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”.

Jared Leto es un reconocido actor estadounidense y también cantante de la banda Thirty Seconds to Mars. Tuvo una larga carrera en el cine, donde se destacó en la década de los noventa, y ganó un premio Óscar como mejor actor de reparto por su actuación en "El club de los desahuciados".

El documental, transmitido anoche por el canal de televisión británico, reúne el testimonio de cuatro presuntas víctimas. Todas afirmaron haber conocido al actor entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años . Entre las acusaciones figuran agresión sexual, uso de lenguaje sexualmente explícito e inapropiado y amenazas.

No es la primera vez que el actor es acusado. El año pasado, nueve mujeres lo denunciaron públicamente en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail . Además, muchas otras volcaron sus testimonios en redes sociales a raíz de la historia que dio a conocer la DJ de Los Ángeles Allie Teilz, quien aseguró haber sido agredida por el actor cuando tenía 17 años.

Ahora, el documental de la BBC vuelve a poner el foco sobre las denuncias e incorpora el testimonio de cuatro mujeres que acusan a Leto de conducta sexual inapropiada cuando ellas eran menores. La cadena británica afirmó que intentó ponerse en contacto con el actor para conocer su versión, pero hasta el momento no respondió a las acusaciones.

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El documental de la BBC sobre Jared Leto

Son cuatro las denuncias que forman parte del documental "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", emitido por la cadena británica BBC y disponible en el Reino Unido a través de la plataforma BBC iPlayer y en YouTube. La investigación fue realizada por un equipo encabezado por la periodista Jessica Sartenaer.

Todas las victimas relatan que al momento de los hechos eran menores de edad. Una de las mujeres, a través del nombre ficticio Isabel, afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años y Leto 30 años. Según detalló, el cantante la invito reunirse en un motel cuando ella terminó de trabajar en un restaurante en Las Vegas.

Otro de los testimonios es el de Alex, una modelo de Londres, quien relató que a sus 19 años asistió a un concierto del artista. Después del recital el la invitaron a una fiesta en el hotel y cuando llegó solo estaba Jared Leto quien, con 41 años, la amenazó de agresión sexual.

Una tercera mujer cuenta que mantuvo relaciones sexuales con el actor cuando tan solo tenía 17 años. Y la cuarta mujer confesó haber recibido reiteradas llamadas con contenido sexual explicito por parte del cantante cuando ella tenía 16 años.

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