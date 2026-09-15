Cómo limpiar la bombilla del mate en casa

Lo ideal es realizar este proceso una vez por mes para conservar la higiene y el sabor de la infusión. Solo se necesita bicarbonato de sodio y agua caliente

Las bombillas se tienen que lavar en profundidad de vez en cuando para preservar el sabor y la higiene del mate

El mate es el compañero de todos los argentinos . Su presencia es una constante en todos los ámbitos de la vida, en casa, en el trabajo, en la escuela o facultad, o en una reunión con amigos. Sin importar dónde, esta infusión, la cual es una insignia de la cultura nacional, siempre es compartida, hasta a veces entre desconocidos. Por este motivo, para preservar la higiene, es necesario lavar con dedicación la bombilla cada vez que utiliza.

Esta acción también permitirá conservar la vida útil del instrumento, y evitará que queden restos de yerba, azúcar o algún otro condimento que se le agregue. Sin embargo, aunque para el día a día una simple enjuagada con agua y detergente puede alcanzar, cada un determinado lapso de tiempo es importante realizarle un service completo a las bombillas y someterlas a una limpieza profunda.

La limpieza de la bombilla del mate es fundamental para conservar el sabor y la higiene de la infusión. Aunque hay que enjuagarla cada vez que se usa, de vez en cuando una limpieza profunda viene bien. Puede realizarse en casa, y se necesita de tan sólo unos simples elementos: bicarbonato de sodio, una olla, agua caliente, y, por supuesto, las bombillas.

Lo primero que hay que hacer es llenar la cacerola de agua y ponerla al fuego. Luego hay que agregarle dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio, dependiendo qué cantidad de agua contenga la olla. Esta sustancia funcionará para quitarle la suciedad, pero también actuará como desinfectante y blanqueador.

Una vez que el agua ya tenga el bicarbonato, se agrega las bombillas, se puede hacer con varias a la vez. Se dejarán hasta que el agua hierva, y a medida que pase el tiempo el líquido se irá poniendo más oscuro, hasta llegar un color marrón.

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Después que hierva el agua, se retiran las bombillas y se dejan secar en un paño o repasador limpio. Lo ideal es realizar este proceso una vez por mes, o cada 15 días si se toma mate con mucha frecuencia.

Estos pasos bastarán para limpiar las bombillas en profundidad. No obstante, si se quiere ir más allá, también existen en el mercado pequeños cepillos de cerdas, para introducir dentro de la bombilla.