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Anmat prohibió los productos médicos de una firma e inhabilitó sus actividades

La firma no había cumplido con las acciones correctivas exigidas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de sus productos

15 de septiembre 2026 · 13:45hs
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Anmat inhabilitó la firma a través de la Disposición 5726/26

Anmat inhabilitó la firma a través de la Disposición 5726/26

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de todos los productos médicos de la firma RIPEZZI S.R.L., así como inhabilitó preventivamente sus actividades industriales. La medida quedó asentada en la Disposición 5726/26, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La firma, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación suspendido luego de que la Disposición Nº 2144/26 había ordenado la prohibición del uso y comercialización de todos los productos y lotes importados por no cumplir con las garantías necesarias de control y supervisión profesional.

Recientemente, Anmat desplegó una re-inspección con el objetivo de verificar si las medidas correctivas fueron correctamente aplicadas sobre las no conformidades previamente detectadas. En definitiva, constató que la firma no había cumplido con la implementación de las acciones necesarias en su totalidad.

De esta manera, con el objetivo de proteger a la población, la Administración ordenó la inhibición de las actividades de la firma así como prohibió el uso y la venta de sus productos. Asimismo, se abrió un sumario sanitario a la empresa y a su Director Técnico.

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