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Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron los montos

El organismo oficializó la actualización en función del aumento de septiembre para las distintas prestaciones. Quiénes siguen accediendo al SUAF

15 de septiembre 2026 · 13:46hs
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Ansés actualizó los topes exigidos para acceder al SUAF

Foto: Archivo / La Capital.

Ansés actualizó los topes exigidos para acceder al SUAF

En el mes de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo oficial una nueva actualización en los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La medida contempla el aumento del 2,1% que las prestaciones recibieron este mismo mes.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) exige diferentes requisitos para ser beneficiario. Uno de ellos es cumplir con los topes impuestos al nivel de ingresos recibido individual y familiarmente. Es por esto que, cuando se modifican esos topes, es preciso revisar si aún se cumple con el monto impuesto, ya que, quienes no queden dentro de esos límites, quedan afuera del beneficio.

En septiembre, Anses oficializó un aumento del 2,1% para las distintas prestaciones, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, con el aumento en los ingresos, también fueron modificados los límites, rangos y valores para acceder a algunos beneficios.

>>Leer más: Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Cuál es el nuevo tope para acceder al SUAF en septiembre

Tal como quedó asentado en la Resolución 260/2026, los topes para acceder al SUAF fueron modificados. Tanto el tope individual como el familiar sufrieron cambios, y es preciso ajustarse a ambos para recibir los beneficios del SUAF.

Los límites quedaron establecidos de la siguiente forma:

Tope de ingreso individual: $3.157.449.

Tope del grupo familiar: $6.314.898.

Para acceder al SUAF, los beneficiarios deben respetar ambos límites. Si el ingreso familiar no supera los $6.314.898 pero algún integrante de la familia supera los $3.157.449 de forma individual, la familia ya no se contempla dentro del sistema.

>>Leer más: Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en septiembre

Cómo funciona el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

A través del Sistema Único de Asignaciones Familiares, Anses abona las Asignaciones Familiares que corresponden a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

Así, entre los beneficiarios de SUAF, además de los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas (entre la categoría A y D), se encuentran los jubilados y pensionados del SIPA, titulares de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) incluidos en la Ley 24.714, desempleados que reciban la prestación de Anses y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

La SUAF, al igual que la Asignación Universal por Hijo, se paga por hijo. Pero en el caso de la primera, se paga a los grupos mencionados mientras que, la AUH, se paga a quienes no cuentan con trabajo registrado.

Para recibir el pago de SUAF, es preciso registrarse y solicitar el beneficio desde el sitio web oficial de Anses (Mi Anses).

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