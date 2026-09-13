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La hierba para agregar al mate que disminuye la hinchazón y alivia los dolores estomacales

Esta bondadosa planta es consumida mundialmente por sus múltiples beneficios, sobre todo en términos digestivos y gástricos. El mate potencia sus beneficios

13 de septiembre 2026 · 16:52hs
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Esta hierba es aclamada por sus propiedades antiinflamatorias que

Esta hierba es aclamada por sus propiedades antiinflamatorias que, combinadas con el mate, prometen ayudar a la digestión

Alrededor del mundo se utilizan diversas plantas y hierbas por sus beneficios para la salud y el bienestar. Cada cultura encuentra sus favoritas y las incluye en sus costumbres como remedios naturales. En Argentina, una de las tradiciones más compatibles con la utilización de yerbas es el mate. Por eso es interesante conocer qué tipo de hierbas pueden hacer de cada sorbo una mejora a la salud.

Las hierbas pueden ser utilizadas en diferentes formatos y son varias las existentes dentro del planeta. Sin embargo, hay algunas que por sus deslumbrantes efectos son utilizadas con mayor frecuencia. Este es el caso de la famosa manzanilla, reconocida por sus propiedades digestivas y su positivo impacto en la salud estomacal.

Por su parte, el mate también es conocido por su impacto favorable en la digestión, por lo que la combinación de ambas hierbas promete potenciar los efectos. La manzanilla dota al mate de un sabor especial y le otorga a la bebida la propiedad antiinflamatoria y digestiva.

Por esto, agregar manzanilla al mate puede significar una adición favorable a la rutina, tratando problemas digestivos y disminuyendo la inflamación e hinchazón abdominal con cada cebada. Además, la manzanilla goza de efectos relajantes que pueden contribuir a disminuir el estrés y mejorar la calidad de sueño.

>>Leer más: ¿Cómo hacer la "montañita" en el mate y para qué sirve?

Propiedades de la manzanilla

El medio especializado en salud y bienestar, “Healthline”, publicó una nota con algunas formas en las que el té de manzanilla beneficia la salud. En estos, destaca cómo la hierba cuenta con propiedades antioxidantes que ofrecen diferentes ventajas para la salud y hasta puede reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades y mejorar la calidad de sueño.

En primer lugar, una de las características por las que la manzanilla es conocida es por su promesa de mejorar la calidad de sueño. Esta hierba posee apigenina, un antioxidante que se une a ciertos receptores del cerebro que pueden promover la somnolencia y reducir el insomnio. La mayoría de los estudios indican que la mejor forma de obtener este efecto es a partir de suplemento de manzanilla, pero vale la pena tomar la hierba en té antes de dormir y probar el alcance de efectos similares.

La salud digestiva es otro punto que la manzanilla asegura alcanzar. El correcto funcionamiento del aparato digestivo es esencial para el funcionamiento de todo el cuerpo. La manzanilla promete controlar la diarrea y prevenir úlceras estomacales según estudios realizados. Además, la hierba alivia los gases, las náuseas y los dolores estomacales así como contribuye a la desinflamación. Esto es porque goza de propiedades antiinflamatorias, digestivas y antiespasmódicas que actúan controlando la producción de ácidos en el estómago.

>>Leer más: Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Propiedades antiinflamatorias y beneficios en la piel

Asimismo, la manzanilla puede ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre, ya que sus propiedades antiinflamatorias pueden prevenir daños en las células del páncreas. Tener un páncreas sano es fundamental, ya que este produce insulina, la hormona responsable de transportar azúcar desde la sangre hasta las células. Por supuesto que aquellas personas que padezcan diabetes no podrán reemplazar su medicación con manzanilla, pero sí puede ser útil como un complemento en el plan dietario.

Otras mejoras de la manzanilla pueden ser vistas en la piel. La manzanilla es utilizada en algunos productos cosméticos como cremas y jabones, lo que puede ayudar a reducir inflamaciones en la piel.

Algunos estudios plantean que la manzanilla también puede contribuir a disminuir la ansiedad y la depresión. Sobre todo a través de suplementos o aromaterapia, esta hierba puede reducir en algún punto los efectos de estas condiciones.

>>Leer más: A tomar el té: propiedades y tipos de una infusión con beneficios para la salud

Aún siguen realizándose estudios que apuntan a la posibilidad de que la manzanilla también ayude a proteger contra ciertos tipo de células cancerígenas, sobre todo aquellas de la mama, el tracto digestivo, la piel, la próstata y el útero. Al mismo tiempo, otros estudios analizan la posibilidad de que esta hierba beneficie la salud del corazón y reduzca el mal colesterol.

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