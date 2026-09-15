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WhatsApp: cómo mantener una cuenta personal y una de negocios en el mismo teléfono

La aplicación permite manejar dos cuentas diferentes desde el mismo dispositivo. Cómo funciona el soporte multi-cuenta de Business

15 de septiembre 2026 · 16:04hs
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El soporte multi-cuenta de Business es una de las nuevas funciones de WhatsApp

El soporte multi-cuenta de Business es una de las nuevas funciones de WhatsApp

Entre las últimas actualizaciones de WhatsApp, el soporte multi-cuenta de Business llegó para facilitarle la administración a los usuarios. Se trata de una función pensada para quienes administran diferentes comercios o quieran separar el chat personal del chat de negocio sin la necesidad de recurrir a diferentes celulares.

El soporte multi-cuentas permite que desde el mismo dispositivo se puedan manejar diversas cuentas. No hace falta contar con equipos diversos para administrar diferentes negocios o perfiles.

Asimismo, con esta función, cada una de las cuentas mantiene su actividad y sus chats por separado, priorizando la organización y privacidad de cada una de ellas. Para quien las gestiona, toda la información queda en el mismo dispositivo, pero cada cuenta mantiene por su parte todo lo que le corresponde.

>>Leer más: Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Cómo utilizar el soporte multi-cuentas de Business

Para configurar una segunda cuenta en WhatsApp, se necesita un segundo número de teléfono y una tarjeta SIM, o un teléfono que acepte varias SIM o eSIM. Se debe abrir la configuración de WhatsApp, hacer clic en la flecha junto a tu nombre y, luego, en “Añadir cuenta”. Se puede controlar la configuración de privacidad y notificaciones en cada cuenta.

Si bien la función exige contar con dos números de teléfono, resulta útil para poder alternar entre cuentas sin la necesidad de cargar dos celulares distintos ni de cerrar sesión cada vez que se deje de usar una de ellas.

Una vez asociadas las cuentas al mismo teléfono, el cambio entre ellas se efectúa desde el menú principal.

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