Citan a indagatoria a Sebastián Villa por la causa de abuso sexual que pesa en su contra

Villa deberá presentarse a las 10.30 del 24 de junio en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, quien lleva adelante la investigación por abuso sexual, detallaron los voceros judiciales.

La denuncia la radicó Tamara Doldán quien aseguró que la noche del 26 de junio de 2021 Villa la violó en la casa que el futbolista colombiano tiene en un country de Canning. La joven dijo en declaraciones a la prensa que Villa es “manipulador y posesivo” y añadió: “Éel está consciente de lo que hace, porque no lo hizo solo conmigo. Yo después de todo esto, un amigo de su mesa me contó que había otra chica que la silenciaron, yo no sé quién es. Entonces no soy yo sola, y la idea es que no sea nadie más”.

Este llamado a indagatoria, llega después del pedido de detención que hiciera la fiscalía, que fue rechazado por el juez de garantías Jabier Mafucci More. En el escrito donde solicitó que se detenga al jugador colombiano, la fiscal González aseguró que “se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión”.

Además, en otro documento de 59 fojas, la fiscal expresó que “la damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable, aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar, los que fueron corroborados con el informe requerido a la Administración del Country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos”.

La respuesta a esa solicitud de detención llegó cinco días después, en un escrito de 11 páginas donde el juez Mafucci Moore decidió que, por el momento, Villa siga en libertad:

“Hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él. Ahora, aun siendo así, se advierte la presencia de numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, lo cual cierra por la negativa la suerte de ese reclamo”, expresó el magistrado.

Juicio por violencia de género en septiembre

Villa será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos, en el marco de la causa que le inició su expareja por las supuestas lesiones y amenazas padecidas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la primera de las dos causas que tiene el futbolista colombiano por violencia de género, ya que la otra fue iniciada por una joven con la que mantenía una relación, quien lo denunció el mes pasado ante una fiscal y aún no fue indagado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Tanto fuentes judiciales como los abogados de la querella y de la defensa confirmaron a Télam que las audiencias se desarrollarán entre el 19 y el 21 de septiembre próximo ante el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, y el futbolista llegará acusado del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su expareja Daniela Cortés.