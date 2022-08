Caso García Belsunce: la hermana de María Marta dijo que Pachelo la amenazó de muerte

Se trata de la segunda testigo que solicitó que Pachelo no esté presente al momento de su declaración, tal como lo pidió Débora Luaces el pasado lunes. La mayor de los hermanos García Belsunce, y particular damnificada de la causa, sostuvo que “este señor (por Pachelo)” le “tiró un plato de comida que tenía en el patio de comidas del (shopping) Paseo Alcorta”.

“Esto es para Carlitos (Carrascosa), que se está cagando de hambre en la cárcel”, recordó la mujer que le dijo Pachelo, mientras cenaba junto a su esposo. María Laura sostuvo que no realizó la denuncia en este primer hecho, pero que sí se lo contó a su hermano Horacio y que no recordaba la fecha, pero fue mientras Carrascosa estuvo detenido por el homicidio.

La mujer relató otro encuentro con Pachelo: “Estaba por (avenida) Callao, sale por la ventana del acompañante amenazándome de muerte. Ahí si lo denuncié”. También rompió en llanto al recordar ver a su hermana tendida en el suelo, ya sin vida: “Me tiré arriba de ella y empecé a gritar”, sostuvo, y añadió que le vio “un golpe en el pómulo y en la frente”.

“Espero que se haga justicia por favor. Después de veinte años queremos intimidad y que lo metan preso. Que este tribunal haga justicia. Que Pachelo esté preso, pero por nosotros, no por los robos a los amigos”, indicó.

Leer más: "María Marta, el crimen del country": Una muerte sin justicia después de veinte años

Al retirarse la testigo, Pachelo pidió nuevamente a declarar sobre los dichos de los declarantes de la jornada. Primero hizo mención a lo que dijo Horacio García Belsunce, quien en su declaración dijo que la exmujer del padre de Pachelo le dijo que no fue un suicidio, algo que desmintió.

Luego hizo mención a una reunión que tuvo con García Belsunce en el Sheraton de Pilar, algo que, según el acusado, omitió en su declaración.

“Cuando fui a la reunión, el Doctor José Scelzi (abogado de Carrascosa ya fallecido) me dijo que le saque la batería a mi celular porque teníamos pinchados. Siempre dije que a las 19 no estaba en el country. Después se modificó el horario de muerte a las 18.30, eso era para sacar a Carrascosa del hecho y me pone a mi dentro del country. Cuando yo dije que a las 19 no estaba en el country, es porque no estaba. Años después se cambió el horario”, aseguró el imputado y señaló: “Ese es el único recuerdo que tengo de una reunión con García Belsunce”.

Tras su nueva declaración, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le dijo si iba a responder preguntas, a lo que Pachelo expresó: “Yo le voy a responder preguntas cuando usted le dé a mi defensa los nombres de los testigos 72 horas antes. No me grite, usted es rápido, pero yo no soy lento”.