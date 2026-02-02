La Capital | Información General | Pinamar

Pinamar: prohiben las camionetas en La Frontera tras el choque que dejó grave a un nene

Tras un siniestro vial múltiple entre dos UTV y una Amarok, Bastián, de 8 años, terminó en terapia intensiva

2 de febrero 2026 · 11:23hs
Así quedó la camioneta Amarok tras el choque múltiple en La Frontera

Así quedó la camioneta Amarok tras el choque múltiple en La Frontera, Pinamar, el pasado 12 de enero

Todas las miradas se posaron en la localidad de Pinamar tras un choque múltiple entre dos UTV y una Amarok que dejó a Bastián, un nene de 8 años, luchando por su vida en terapia intensiva y a otras dos menores heridas.El siniestro tuvo lugar el 12 de enero en La Frontera, donde abundan las camionetas 4x4 que circulan por los médanos de arena de forma recreativa. Ahora, una orden de la Justicia suspendió el uso de este tipo de vehículos en la zona por cuestiones de seguridad.

a tres semanas del accidente, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona de La Frontera del partido de Pinamar. La prohibición recae sobre camionetas 4x4 y UTV, vehículos protagonistas del siniestro vial que dejó con múltiples fracturas de cráneo al menor de 8 años. También pesa sobre motos y cuatriciclos.

En particular, el fallo corresponde al Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores. La resolución responde a una acción de amparo presentada contra la Municipalidad de Pinamar por el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano.

"Presenté un amparo para que el gobierno municipal prohíba la circulación de cuatriciclos, UTV y 4x4 en los médanos de Pinamar. No alcanza con multas ni zonas “permitidas”. Cuando hay riesgo concreto de muerte, el Estado debe intervenir", escribió Carignano en su cuenta de X, ex Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pmcarignano/status/2016538343530525028&partner=&hide_thread=false

El fallo de la Justicia

El fallo de la Justicia bonaerense, firmado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, detalló que “estas prácticas producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad) fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”. El juez remarcó que los municipios tienen la obligación de ejercer el poder de Policía, lo que implica regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

“Las medidas de prevención se presentan como el medio de garantizar que, si el deber de cuidado y prudencia no es acatado por los ciudadanos, el Estado se halla habilitado para implementar mecanismos tutivos, que impidan o reconduzcan actividad dañosa a cauces seguros”, expresó el documento, y agregó: "La omisión o insuficiencia en el ejercicio de dicho poder puede traducirse en una situación de peligro actual o inminente, lo que habilita la intervención judicial a fin de asegurar la efectiva protección de los derechos comprometidos, sin que ello implique un indebido avasallamiento de competencias, sino el resguardo del interés público“.

De esta manera, la suspensión de actividades motorizadas en los médanos de La Frontera, Pinamar, permanecerá vigente hasta que el municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, según se estableció en el fallo de la Justicia.

El choque múltiple en La Frontera, Pinamar

El siniestro múltiple ocurrió el pasado 12 de enero por la tarde en la zona de La Frontera en la localidad de Pinamar. Además de Bastián, el nene de 8 años que terminó en terapia intensiva con varias fracturas de cráneo, otras dos menores resultaron heridas.

“Hay dos nenas más golpeadas que cuando ingresaron al hospital una tenía lesiones leves y otra fractura de maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada”, detalló Francisco Monte, secretario de Gobierno de Pinamar en diálogo con la prensa el día del siniestro.

La colisión se dio en la intersección de Libertador y Ameghino. Según indicó el secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Monte, el chico de 8 años viajaba junto a dos adultos y otras dos nenas en un UTV, un vehículo utilitario todoterreno de mayor porte que un cuatriciclo, diseñado para circular por terrenos complejos como la arena, gracias a su sistema de suspensión y tracción especial.

En cuanto al estado de salud Bastián, debió ser intervenido varias veces y aún continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Recientemente, logró cumplir 10 días estable y la familia aseguró que “va dando pasos progresivos”.

Por Facundo Borrego
