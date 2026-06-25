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Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela: aviones, personal y equipamiento

Adorni coordina la mesa para el envío de rescatistas. Ravier prometió médicos, plantas potabilizadoras de agua, kits de emergencia y perros entrenados en catástrofes

25 de junio 2026 · 23:22hs
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Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela: aviones, personal y equipamiento

El gobierno argentino prometió a Venezuela que enviará ayuda humanitaria tras los terremotos que provocaron cuantiosos daños materiales y al menos 188 muertos, según se indicó oficialmente.

La administración de Milei indicó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

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El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que entre los recursos que el gobierno pone a disposición de Venezuela hay médicos de emergencias con equipamiento completo y medicamentos, una ambulancia, un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

También enviarán dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (Usar) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios.

También prometieron el apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército, 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expuso el vocero.

Mientras tanto, el canciller Pablo Quirno reveló desde Nueva York que se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan".

"Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó desde su cuenta de la red social X (ex-Twitter).

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