Certificado de Discapacidad de Anses: quiénes pueden tramitarlo y para qué sirve

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y oficial que garantiza al titular el acceso a distintos beneficios. Todos los detalles en esta nota

El Certificado Único de Discapacidad de Anses permite el acceso a derechos, beneficios y servicios

Entre las distintas prestaciones de Anses se encuentra el Certificado Único de Discapacidad (CUD) , un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona. Al tramitarlo, se garantiza al titular el acceso a una serie de derechos, beneficios y servicios que es útil tener en cuenta.

El CUD es un documento público, oficial, voluntario y gratuito que permite a sus titulares el acceso a prestaciones de salud, beneficios sociales, transporte y otras herramientas de integración. Para adquirirlo, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos y presentar la debida documentación ante el organismo.

El trámite de este certificado es totalmente gratuito y, una vez completado con éxito, los titulares pueden utilizar el certificado en formato papel o bien desde sus dispositivos móviles en la aplicación Mi Argentina.

Quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por cualquier persona que presente algunas de las siguientes condiciones de salud reconocidas por la normativa:

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Discapacidad motora

Discapacidad intelectual o mental

Enfermedades respiratorias o cardiovasculares

Trastornos renales, digestivos o hepáticos

Cabe aclarar que la solicitud exige una evaluación médica interdisciplinaria en la que se verifique la existencia de la discapacidad y su adecuamiento a los criterios legales.

Qué beneficios tienen los titulares del Certificado Único de Discapacidad

La importancia de tramitar este certificado cuando se padece algún tipo de dificultad en términos de salud contempladas por la normativa radica en que este documento habilita una serie de derechos y servicios esenciales en el día a día para estas personas.

Algunos beneficios que gozan las personas con CUD son:

Cobertura del 100% en tratamientos, prótesis, medicación y rehabilitación

Transporte público gratuito en todo el país

Asignaciones familiares por discapacidad

Exención de tasas municipales

Beneficios impositivos para adquirir vehículos adaptados

Símbolo Internacional de Acceso para tránsito y estacionamiento

Por eso, es clave mantener el certificado actualizado y presentar toda la documentación requerida en tiempo y forma.

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Cómo realizar el trámite para adquirir el Certificado Único de Discapacidad

En primer lugar, el interesado en tramitar el certificado debe rellenar la consulta personalizada para saber qué documentación precisa llevar y dónde atenderse. Esta se puede encontrar en la página oficial Argentina.gob.ar.

Una vez conocida la documentación requerida, reunir los documentos con el equipo de salud de confianza (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Luego, acercarse a las oficinas asignadas en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Luego del examen de la Junta Evaluadora, se otorgará una fecha y lugar de retiro. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria se puede ser retirado por el titular o cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del titular en el lugar donde fue realizada la evaluación y en la fecha otorgada.