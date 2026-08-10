Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto

Quienes se encuentren en situación de desempleo podrán inscribirse para recibir una ayuda económica de parte de Anses. Los detalles de la prestación

Anses ofrece una ayuda económica a las personas que han perdido su empleo

La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de su Prestación por Desempleo .

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo , con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.

Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:

Empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.

y sus modificaciones. Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares , regulado por la Ley N.º 26.844.

, regulado por la Ley N.º 26.844. Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Anses confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.

Asimismo, la prestación está sujeta a ciertos límites. En ese sentido, el monto mínimo en agosto no puede ser inferior a $188.300 ni superar los $376.600.

>>Leer más: Anses: qué hacer si dan de baja tu pensión

Cómo tramitar la prestación por desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Atención Virtual”.

Seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.

Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

Cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo

Quienes ya reciban la Prestación por Desempleo, encontrarán el monto depositado en sus cuentas en función del siguiente cronograma: