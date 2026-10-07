Anmat prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema para tratar problemas óseos

Los productos eran importados de forma irregular por lo que se desconocen su composición real y condiciones de elaboración. Fueron considerados ilegítimos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de tres productos utilizados para tratar problemas óseos y musculares. Se trata de dos suplementos vitamínicos y una crema.

La medida fue anunciada en el Boletín Oficial y alcanza cualquier canal de venta dentro del territorio nacional. El proceso inició a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, donde se advertía que dos suplementos vitamínicos y un ungüento eran comercializados sin los registros obligatorios.

Según pudo determinar el organismo a partir de una investigación, ninguno de los productos estaba inscripto ante ANMAT ni pudo identificarse a un establecimiento habilitado responsable de su elaboración. Sin los registros obligatorios, la Administración no puede conocer las condiciones de elaboración de los productos, ni garantizar su seguridad y eficacia. Esto puede generar riesgos para la salud de quienes los utilicen, por lo que se definió prohibir directamente su venta y uso.

Los productos prohibidos por Anmat

Uno de los suplementos vitamínicos prohibidos se identificaba como “Super calcio cubano”. En su rótulo, se describía como una “vitamina para calcificar los huesos” y aseguraba contener ingredientes como vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón. Su envase indicaba que podía ser utilizado por adultos y niños, sin embargo, no contaba con ningún registro ante la Administración.

El segundo suplemento se titulaba “Suplemento nutritivo 0.44” y también se comercializaba con supuestas aplicaciones terapéuticas. El producto aseguraba contener calcio, vitamina B12 y vitamina E, zinc, magnesio y cartílago de tiburón. Prometía “regenera los tejidos” y ayudar frente al “agotamiento” y la “vejez prematura”

En tercer lugar, la crema prohibida se identificaba como “Ungüento de árnica + coca” y aseguraba ser una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”, de industria uruguaya y con un contenido neto de 190 gramos.

Los tres productos quedaron prohibidos por falta de inscripción y registros ante el organismo.