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Anmat prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema para tratar problemas óseos

Los productos eran importados de forma irregular por lo que se desconocen su composición real y condiciones de elaboración. Fueron considerados ilegítimos

7 de octubre 2026 · 16:17hs
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Anmat prohibió dos suplementos y una crema por falta de registros

Anmat prohibió dos suplementos y una crema por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de tres productos utilizados para tratar problemas óseos y musculares. Se trata de dos suplementos vitamínicos y una crema.

La medida fue anunciada en el Boletín Oficial y alcanza cualquier canal de venta dentro del territorio nacional. El proceso inició a partir de dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, donde se advertía que dos suplementos vitamínicos y un ungüento eran comercializados sin los registros obligatorios.

Según pudo determinar el organismo a partir de una investigación, ninguno de los productos estaba inscripto ante ANMAT ni pudo identificarse a un establecimiento habilitado responsable de su elaboración. Sin los registros obligatorios, la Administración no puede conocer las condiciones de elaboración de los productos, ni garantizar su seguridad y eficacia. Esto puede generar riesgos para la salud de quienes los utilicen, por lo que se definió prohibir directamente su venta y uso.

>>Leer más: Anmat prohibió un producto médico que se comercializaba por Mercado Libre

Los productos prohibidos por Anmat

Uno de los suplementos vitamínicos prohibidos se identificaba como “Super calcio cubano”. En su rótulo, se describía como una “vitamina para calcificar los huesos” y aseguraba contener ingredientes como vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón. Su envase indicaba que podía ser utilizado por adultos y niños, sin embargo, no contaba con ningún registro ante la Administración.

El segundo suplemento se titulaba “Suplemento nutritivo 0.44” y también se comercializaba con supuestas aplicaciones terapéuticas. El producto aseguraba contener calcio, vitamina B12 y vitamina E, zinc, magnesio y cartílago de tiburón. Prometía “regenera los tejidos” y ayudar frente al “agotamiento” y la “vejez prematura”

En tercer lugar, la crema prohibida se identificaba como “Ungüento de árnica + coca” y aseguraba ser una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”, de industria uruguaya y con un contenido neto de 190 gramos.

Los tres productos quedaron prohibidos por falta de inscripción y registros ante el organismo.

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