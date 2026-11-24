Distintos estudios comprobaron que algunas frutas pueden ayudar a lograr un buen descanso. Cuáles son y cómo se aconseja consumirlas

Dormir bien es una de las necesidades más esenciales en estos tiempos. No basta solo con acostarse a horarios razonables sino también con lograr un sueño de calidad que logre reparar el cuerpo y prepararlo para un nuevo día. Sin dudas, los celulares, el estrés y algunos alimentos pueden ser obstáculos considerables en esta tarea, pero asimismo, algunos hábitos alimenticios y la incorporación de ciertas frutas pueden contribuir favorablemente a la conciliación del sueño.

Distintos estudios han demostrado la relación entre la alimentación y la calidad de sueño , con especial énfasis en qué comer y cómo o cuándo comer para que la digestión esté hecha una vez que se llega a la cama. Pero además, así como existen alimentos con la capacidad de despertar al cuerpo, también hay otros que pueden reducir los niveles de estrés y calmar al organismo de cara al descanso.

Es que los alimentos están relacionados directamente con la serotonina, que junto a la vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico contribuyen a conciliar el sueño. Entre estos, destacan distintas frutas que, por sus contenidos, se ha demostrado que pueden mejorar la calidad del sueño.

Las frutas que ayudan a conciliar el sueño

En este terreno, los especialistas Oscar Martínez, jefe del área de medicina del sueño del Servicio de Neurología del Hospital Británico de Buenos Aires y Pablo López, psicólogo y director de la unidad de salud del sueño y director académico del Grupo Ineco, explicaron al medio Infobae cuáles son las frutas que pueden mejorar la calidad del sueño y por qué.

1- Cerezas

Las cerezas se caracterizan por su sabor singular y por la posibilidad de consumirlas enteras o exprimirlas para hacer jugo. Su punto clave en relación con el sueño es su alta concentración de melatonina, una hormona que regula el ritmo circadiano y favorece el sueño saludable.

Distintos estudios publicados demostraron que específicamente el jugo de cereza puede incrementar el tiempo total de sueño y la eficiencia. Para lograr estos efectos se debería consumir una taza dos veces al día.

2- Kiwi

El kiwi es una fruta rica en vitaminas C y E, potasio y folato. Además, sus propiedades antioxidantes y su alto contenido de serotonina generan efectos positivos en la conciliación del sueño.

Tal como indica un estudio publicado en “Frontiers in Nutrition”, consumir dos kiwis una hora antes de acostarse puede acelerar el inicio del sueño, así como extender su duración y optimizar su calidad.

3- Maracuyá

Rica en fibras, vitamina A, vitamina C, potasio, magnesio, flavonoides y carotenoides, el maracuyá se convierte en una fruta llena de propiedades. Tanto sus pulpa como sus hojas y flores tienen cualidades sedativas leves del sistema nervioso central, y ayudan a combatir el insomnio.

El consumo de maracuyá puede disminuir los síntomas de estrés y ansiedad, así como promover un sueño más tranquilo e inducir a la relajación.

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4 – Banana

Además de ser rica en potasio y distintos nutrientes, se ha demostrado que la banana ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia, así como puede aliviar problemas musculares, ansiedad y estrés.

El magnesio de la banana favorece el funcionamiento normal del ciclo circadiano ya que aumenta la producción de melatonina y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, induciendo al estado de relajación antes de dormir.

Es que cuando los niveles de magnesio son bajos en el cuerpo, puede dificultarse la conciliación del sueño. Una banana antes de dormir puede ayudar a acortar el tiempo que lleva quedarse dormido y contribuye a un mejor descanso.

5- Ananá

Tal como demuestra un estudio publicado en “Journal of Food Composition and Analysis”, el ananá aporta serotonina y triptófano, dos sustancias que favorecen la producción de melatonina en el organismo.

La melatonina es importante en la conciliación del sueño ya que regula el ritmo circadiano y favorece la salud del descanso.

6 – Nueces

Tanto las nueces como las almendras o los pistachos, contienen melatonina, ácidos grasos omega-3, magnesio y zinc, nutrientes que, en conjunto, contribuyen a favorecer la calidad del sueño en tanto reducen el estrés oxidativo y regulan procesos biológicos esenciales en el ciclo del sueño.

Un ensayo clínico publicado en “ScienceDirect” demostró que la combinación de melatonina, magnesio y zinc ayudó a distintos adultos mayores con insomnio a dormir durante más tiempo y de forma más profunda.

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Cuánto tiempo debería pasar entre la comida y la hora de dormir

Según el especialista Martínez, lo ideal sería que pasen al menos dos horas entre la comida y la hora de irse a dormir. Durante este tiempo, se puede llevar a cabo correctamente la digestión y se evita la acidez, indigestión y malestar estomacal, todas cuestiones que amenazan la conciliación del sueño.