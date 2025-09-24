Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas Los productos se vendían en plataformas en línea y no contaban con los registros exigidos por Anmat. Fueron suspendidos y considerados ilegítimos 24 de septiembre 2025 · 09:02hs

La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta en línea de toda una serie de productos cosméticos de distintas marcas utilizados principalmente en el rostro.

La prohibición alcanza productos de marcas reconocidas nacionales e internacionales. La medida fue tomada luego de advertir que los cosméticos se comercializaban de manera digital y no se encontraban registrados ante el organismo. Esta es una falta grave ya que, si Anmat no conoce las condiciones de elaboración de un producto, no puede garantizar la seguridad de los usuarios que los utilicen. Y muchos de estos productos prometían llevar ingredientes complejos como ácido azelaico.

En tanto estos productos se comerciaban sin registros, fueron considerados ilegítimos. No es posible para Anmat determinar si los cosméticos cuentan con ingredientes permitidos y son realmente seguros y eficaces. Por esto, en el Boletín Oficial quedó asentada su prohibición al menos hasta que se regularice su situación.

Los productos cosméticos prohibidos por Anmat La lista de los productos prohibidos por Anmat incluye 10 artículos. Estos son: Crema azelaic acid suspension 10% marca THE ORDINARY.

Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca VIVA DERMO SKIN CARE.

Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca BLENIE Cosmética Natural.

Serum facial Azelaic Topical acid marca KISO CARE.

Crema A-CONTROL Azelaic Acid marca NINE LESS.

Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca ANUA.

Crema facial SUPRA AZELAIC ACID marca ZEALSEA.

Crema booster 10% azelaic acid marca PAULA’S CHOICE.

Suero azelaic acid 10 AZ marca COS DE BAHA.

Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca BECHOICEN. La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.