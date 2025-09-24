La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

El Siempre Sale dejó 8 millones de pesos a cada ganador, entre ellos cinco santafesinos, mientras que las principales modalidades volvieron a quedar vacantes

24 de septiembre 2025 · 07:05hs
El pozo vacante está llegando a su récord histórico

El domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 3306 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacante. Por otro lado, el Siempre Sale dejó un saldo de 39 ganadores quienes se llevaron más de 8 millones de pesos cada uno. Entre los ganadores de esta modalidad se encontraron cinco santafesinos.

El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 24 a las 21.15, con un pozo acumulado de $6.200.000 que se acerca cada vez más al récord histórico.

Aquellos que deseen participar tienen tiempo hasta el miércoles a las 19hs para realizar sus apuestas en agencias oficiales o en plataformas digitales habilitadas.

Tradicional

Los números sorteados: 01 - 16 - 19 - 21 - 35 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $650.000.000

Con cinco aciertos: 21 ganadores, con un premio de $1.658.346

Con cuatro aciertos: 1.055 ganadores, que recibirán $9.902

La Segunda

Los números ganadores: 11 - 20 - 21 - 23 - 30 - 37

Con seis aciertos: vacante, alcanzando un pozo de $3.554.256.803

Con cinco aciertos: 17 ganadores, que se llevarán $2.048.545

Con cuatro aciertos: 1.252 ganadores, que recibirán $8.344

Revancha

Los números sorteados: 11 - 24 - 30 - 37 - 41 - 45

Con seis aciertos: quedó vacante, con un pozo de $1.091.763.954

Siempre Sale

Los números ganadores: 14 - 18 - 21 - 25 - 29 - 45

Con cinco aciertos: 39 ganadores, que recibirán $8.007.280

Pozo extra

Los números sorteados: 01 - 11 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30 - 35 - 37 - 38 - 41 - 45

Salieron 188 ganadores, que recibirán $691.489 cada uno.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90% del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100%, porque ese 10% responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90% de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

