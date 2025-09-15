La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió la venta de una lavandina en polvo y distintos filtros de agua

Los productos se comercializaban a través de plataformas en línea sin registros ante el organismo de control, por lo que fueron considerados ilegales

15 de septiembre 2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y publicidad de una marca de lavandina en polvo y una serie de filtros para el agua.

La prohibición de la marca de lavandina en polvo se hizo oficial a partir de la Disposición 6679/2025, publicada en el Boletín Oficial. El producto se comercializaba en plataformas de venta en línea y no contaba con los registros exigidos por el organismo.

Fue por esto que todos los lotes y presentaciones del producto se prohibieron terminantemente. Al no estar inscriptos, Anmat no puede conocer sus condiciones de elaboración y su nivel de seguridad. En consecuencia, la lavandina en polvo fue considerada ilegal.

Por otra parte, distintos dispositivos de acondicionamiento de agua presentaron un caso similar. Según se asentó en la disposición 6781/2025, varias marcas de filtros de agua quedaron prohibidas por su falta de registros y rotulados.

A su vez, la marca Electrolux denunció ante el organismo la comercialización de filtros de agua que llevaban su nombre pero no respondían a su titularidad. En consecuencia, Anmat determinó que se trataba de productos ilegítimos.

La marca de lavandina en polvo prohibida por Anmat

El nombre que lleva el producto prohibido por Anmat es: “Lavandina en polvo. Elimina el 99,9% de virus y bacterias, marca Calitex".

La prohibición alcanza todos los lotes y presentaciones del producto.

Los filtros de agua prohibidos por Anmat

Con respecto a los filtros de agua prohibidos por Anmat, los productos prohibidos se identifican como "dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas: gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan, y Electrolux".

Estos productos, al igual que la lavandina, fueron considerados ilegales y se recomienda a la población evitar su uso.

