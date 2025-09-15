La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió 13 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Los elementos podrían contener formol, un químico caracterizado por su toxicidad que puede provocar irritaciones, reacciones alérgicas y dermatitis

15 de septiembre 2025 · 08:40hs
Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es el organismo encargado de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, alimentos y productos médicos que llegan a los argentinos. En este marco, prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta libre y distribución en todo el territorio nacional de productos cosméticos destinados al cuidado del cabello.

Según informó el organismo, trece productos de la marca no contaban con la inscripción sanitaria ni el registro en la base de datos oficial, lo que impide conocer sus condiciones de elaboración y su nivel de seguridad. En consecuencia, fueron considerados ilegales.

La comercialización de estos productos sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, en cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante, un compuesto químico caracterizado por su toxicidad. En este sentido, el uso de estos productos puede ocasionar irritaciones, reacciones alérgicvas, lagrimeo, dermatitis, entre otros efectos secundarios.

En tanto Anmat no conoce sus condiciones de elaboración, no puede garantizar la seguridad de los usuarios que utilicen estos productos, por lo que ha decidido prohibirlos. Asimismo, recomienda a la población no utilizarlos en ningún caso.

>>Leer más: Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por ser riesgosas para la salud

Los productos para el cabello prohibidos por Anmat

Los productos prohibidos por Anmat corresponden a la marca Juka Alisados y fueron considerados ilegales por carecer de inscripción sanitaria. Estos son:

  • Shampoo neutro.
  • Encerado capilar.
  • ADN reparación profunda.
  • Nutrición células madre.
  • Nutrición multivitamínica.
  • Crema extra ácida.
  • Levanta muertos.
  • Biotina pura.
  • Alisado japonés.
  • Botox capilar.
  • Nutrición de almendras.
  • Shock de queratina.
  • Protector térmico.
