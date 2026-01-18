Anamá Ferreira pidió cárcel en Brasil para la turista argentina acusada de racismo y cruzó a Mauricio D'Alessandro

La exmodelo brasileña radicada en la Argentina fustigó a la turista de Santiago del Estero procesada judicialmente en Río de Janeiro por gestos racistas contra un mozo. Sus mensajes en X derivaron en un cruce público con el abogado mediático Mauricio D’Alessandro, que relativizó el hecho.

Las declaraciones de Anamá Ferreira encendieron un nuevo capítulo en la polémica que rodea al procesamiento judicial de la turista argentina Agostina Páez en Río de Janeiro. Con una serie de mensajes publicados en la red social X , la exmodelo y empresaria brasileña radicada en Argentina fue categórica al calificar el episodio como racismo y reclamar una condena ejemplar en Brasil, lo que derivó en un fuerte intercambio con el abogado mediático Mauricio D’Alessandro .

El cruce se dio mientras la joven santiagueña continúa bajo monitoreo electrónico, con documentación retenida y prohibición de salir de Brasil, en el marco de una investigación por gestos e insultos de contenido racial hacia empleados de un bar de Ipanema.

Ferreira fue contundente desde su primer mensaje. “Lo que gritó esa chica en Brasil no es ‘un exabrupto’, es racismo. Y el racismo no se relativiza, no se justifica y no se aplaude” , escribió. En el mismo posteo sostuvo que la libertad de expresión no habilita la humillación ni el odio y agregó: “Deseo que pases unos años presa en Brasil” .

Lejos de moderar el tono, redobló la apuesta con una frase aún más directa: “¡Presa la quiero!” . Sus palabras se viralizaron rápidamente y sumaron apoyo y críticas en partes iguales.

El cruce con Mauricio D’Alessandro

La polémica escaló cuando el mediático abogado D’Alessandro intervino con un mensaje en el que cuestionó el procesamiento de la turista argentina. “Meten presa a una chica de 29 años por hacerles el gesto de gorila a un par de muchachos exaltados. Una locura”, publicó.

La respuesta de Anamá Ferreira no tardó en llegar. “¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o a usted le parece bien ser racista?”, le retrucó, y fue más allá al recordarle el marco legal vigente en Brasil: “Le recuerdo que es crimen en la ley brasileña Nº 14.532/2023”.

En un nuevo posteo, Ferreira explicó el alcance de esa normativa: “Equiparó la injuria racial al crimen de racismo, haciendo que ambas infracciones sean imprescriptibles e inafianzables, y prevé penas más severas”.

En su último posteo, el abogado Dalessandro señaló: "Influencer argentina haciendo gestos de gorila a terceros: me parece un asco lo q hizo, pero una exageración ponerle tobillera y someterla a un proceso penal de esa índole. Me llama la atención que gente que condena (con razón) la violencia del ICE contra los extranjeros, se llena la boca pidiendo cárcel para la influencer".

Racismo, contexto y ley brasileña

El intercambio continuó cuando D’Alessandro relativizó el uso de expresiones como “negro” o “mono”. “Eso ya cambió. La gente no se enoja porque le digan negro, salvo el contexto”, sostuvo.

La exmodelo volvió a contestar con dureza: “Cambió para vos, que sos blanco y racista por estas expresiones. En Brasil también ya estarías con tobillera”, escribió, y volvió a citar la ley que endureció las penas por delitos de odio.

El abogado insistió en su postura y planteó una serie de preguntas retóricas sobre el contexto del episodio, las burlas y los insultos cruzados durante la discusión a la salida del bar. Ferreira cerró el intercambio con una frase breve y filosa: “Qué tristeza que hay gente como usted. Lo esperamos en Brasil”.

Quién es Anamá Ferreira

Ana María Ferreira, conocida artísticamente como Anamá, es una exmodelo, animadora, diseñadora, empresaria y actriz brasileña radicada en la Argentina desde hace décadas. Desarrolló gran parte de su carrera en el país y es una figura habitual del mundo del espectáculo y los medios.

Su posicionamiento en este caso no pasó inadvertido, especialmente por tratarse de un episodio ocurrido en Brasil y juzgado bajo la legislación de su país de origen.

El caso que desató la polémica

Luego de quedar retenida en Río de Janeiro por una causa judicial vinculada a gestos racistas contra empleados de un bar de Ipanema, la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez habló públicamente por primera vez. Con el documento retenido, una tobillera electrónica y la prohibición de salir de Brasil, la joven de 29 años relató cómo se desencadenó el episodio que se viralizó en redes sociales, reconoció que su reacción “fue un error” y aseguró atravesar horas de angustia y temor: “Estoy encerrada, con miedo”.

La voz de Agostina Páez apareció cuando el caso ya había cruzado fronteras. Después de la viralización de un video que la muestra realizando gestos racistas hacia empleados de un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, la joven de 29 años habló públicamente por primera vez y describió el momento personal que atraviesa desde que quedó bajo la lupa de la Justicia brasileña. “Estoy encerrada, con miedo”, confesó en diálogo con el sitio digital santiagueño Info del Estero.

La abogada reconoció que su conducta “fue un error” y que “no debería haber reaccionado así”, al tiempo que aseguró sentirse “angustiada” por la situación judicial y por el impacto social que tuvo la difusión de las imágenes.

El episodio en Ipanema y la secuencia previa al video

Según el relato de la propia Páez, los hechos ocurrieron durante la noche del viernes, en un boliche ubicado en una calle de Ipanema, donde se encontraba junto a un grupo de amigas. Al momento de retirarse, luego de pagar con una billetera virtual, se produjo una discusión con los encargados del local.

“No nos dejaban ir. Nos habían recargado tragos y otras cosas a cada una, sin que los hayamos consumido o pedido”, explicó. De acuerdo con su versión, ante la situación decidieron quejarse y, aun así, abonar el total de la cuenta para poder retirarse.

imageracista Todo quedó registrado en un video. La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado "negro" de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal.

La joven sostuvo que, tras el pago, los empleados comenzaron a burlarse del grupo. “Se tocaban sus partes íntimas como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían mientras nos grababan”, afirmó. Fue en ese contexto —según su testimonio— cuando reaccionó con los gestos que luego quedarían registrados en video. “Ahí es que tengo esa reacción malísima. No debería haber reaccionado así. Estoy arrepentida”, insistió.

En las imágenes que circularon en redes sociales se la observa imitando a un mono, con gestos y sonidos asociados, mientras era retirada del lugar por sus amigas casi a los empujones. Se trata de un tipo de gesto que en el pasado ya generó repudio en el ámbito deportivo sudamericano y que en Brasil es considerado por ley una manifestación grave de racismo.

La citación, el abogado y las medidas cautelares

Páez relató que menos de 24 horas después del incidente recibió una citación judicial a través de WhatsApp. En un primer momento sospechó que podía tratarse de una estafa, pero decidió concurrir a una comisaría. “Me explicaron todo y contraté a un abogado aquí en Brasil que ya ha pedido las cámaras”, señaló.

Según indicó su defensor, el rápido accionar evitó que quedara detenida. Sin embargo, la Justicia brasileña avanzó con medidas cautelares: retención de su documento de identidad y colocación de una tobillera electrónica. La propia Páez explicó que “en Brasil es grave el delito de discriminación y racismo, por eso pasa todo esto”.

El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó las medidas para garantizar que la acusada permanezca en Brasil mientras avanza la investigación. La Policía Civil de Río de Janeiro analiza registros de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir con precisión lo ocurrido.

De acuerdo con la información difundida por medios locales como O’Globo y G1, el gerente del bar pidió que la mujer permaneciera en el lugar mientras se revisaban las imágenes. Tras confirmar lo sucedido, los responsables del local realizaron la denuncia ante la policía.

Las autoridades sostienen que Páez profirió gestos e insultos de contenido racial, incluyendo el uso de la palabra “mono”, considerada discriminatoria para la ley brasileña. La investigación se inscribe en una política de tolerancia cero en el país vecino frente a actos de racismo y discriminación.