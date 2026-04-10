La Capital | Información General | Alarma

Alarma nacional por el aumento sostenido de enfermedades severas y hasta mortales

El último Boletín Oficial Epidemiológico da cuenta del incremento de problemas como la tos convulsa, la meningitis y el quiebre de la salud mental

10 de abril 2026 · 15:22hs
La tos convulsa es una de las enfermedades en alza en la Argentina

La tos convulsa es una de las enfermedades en alza en la Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta del incremento de enfermedades, por "encima de lo esperado" en las últimas cuatro semanas, y mucha de ellas pueden ser severas e incluso mortales. Entre las que vienen subiendo en cantidad de casos (por encima del 40 por ciento) se encuentran coqueluche (o tos convulsa), meningitis, rabia animal, hantavirus, leptospirosis, hepatitis B y C, intoxicación por medicamentos e intentos de suicidio.

En esta oportunidad el boletín es el N°802, correspondiente a la semana 12, del 22 al 28 de marzo de 2026. El documento oficial incluye una tabla que se construye a partir de las notificaciones de diferentes eventos seleccionados y sus estrategias particulares en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

Este documento, que se publica en forma habitual, está firmado por el presidente de la Nación Javier Milei, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones y el secretario de Gestión Sanitaria Saúl Flores y la dirección de Epidemiología, entre otras áreas y funcionarios. Refleja la situación territorial en cuanto a la disminución, estabilidad o aumento de casos en diferentes problemas de salud para alertar a las provincias y municipios.

>>Leer Más: Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo

La clasificación de la situación epidemiológica se realiza a partir de la variación porcentual observada respecto del valor esperado y presenta la siguiente interpretación cualitativa y cromática:

• Por encima de lo esperado: incremento mayor al 40% (en rosa)

• En aumento: incremento entre 20% y 40% (en naranja)

• Dentro de lo esperado: variación entre -20% y +20% (amarillo)

• Por debajo de lo esperado: disminución mayor al 20% respecto del valor esperado (verde)

• En baja magnitud: menos de 30 casos en el acumulado del año en curso (en celeste)

tos ferina coqueluche

Las patologías en alza

Indicadas como por encima de lo esperado o en aumento se dispararon las siguientes enfermedades de acuerdo al último informe oficial de Salud: meningitis, coqueluche, rabia, hantavirus, leptospirosis, sífilis, intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por medicamentos, suicidio, tuberculosis y viruela.

Algunos profesionales, como Oscar Atienza, cirujano, docente universitario y magister en Administración de Servicios de Salud y en Salud Pública, tildó la situación como una "catástrofe".

Algunas de estas enfermedades, como la tos convulsa y la meningitis son prevenibles por vacunas.

Noticias relacionadas
La Policía Federal secuestró 82.000 ampollas de fentanilo en noviembre.

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo

Las versiones cruzadas de la madre y el padre de Ángel

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

Cómo quedarán los haberes mensuales con el aumento por inflación incluido

Calendario de pagos en abril de Ansés: fechas y montos de cobro de jubilados y pensionados

paro de colectivos dispuesto por la uta: que pasa en rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Lo último

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Recorrida de funcionarios locales y de la provincia por unidades productivas de Villa Gobernador Gálvez

Recorrida de funcionarios locales y de la provincia por unidades productivas de Villa Gobernador Gálvez

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

La causa pasó de analizar un disparo accidental en un forcejeo a investigar un presunto crimen planificado por el hijo de 15 años de la víctima

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Ovación
Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo
Ovación

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Preocupación en la selección argentina de cara al Mundial: otra lesión de Lautaro Martínez

Preocupación en la selección argentina de cara al Mundial: otra lesión de Lautaro Martínez

Cómo le fue a los equipos argentinos en la primera fecha de las copas Libertadores y Sudamericana

Cómo le fue a los equipos argentinos en la primera fecha de las copas Libertadores y Sudamericana

Policiales
Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Ludueña: detenido por hacer disparos con una tumbera y herir a un perro

Ludueña: detenido por hacer disparos con una tumbera y herir a un perro

La Ciudad
Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario 2026

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
La Ciudad

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Ley de glaciares: convocan a participar de la demanda colectiva más grande de la historia
politica

Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

El video viral del ex-Newells que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Por Luis Castro
Ovación

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales
La Región

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
La Ciudad

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas