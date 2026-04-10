Alarma nacional por el aumento sostenido de enfermedades severas y hasta mortales

El último Boletín Oficial Epidemiológico da cuenta del incremento de problemas como la tos convulsa, la meningitis y el quiebre de la salud mental

La tos convulsa es una de las enfermedades en alza en la Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta del incremento de enfermedades, por "encima de lo esperado" en las últimas cuatro semanas, y mucha de ellas pueden ser severas e incluso mortales. Entre las que vienen subiendo en cantidad de casos (por encima del 40 por ciento) se encuentran coqueluche (o tos convulsa), meningitis, rabia animal, hantavirus, leptospirosis, hepatitis B y C, intoxicación por medicamentos e intentos de suicidio.

En esta oportunidad el boletín es el N°802, correspondiente a la semana 12, del 22 al 28 de marzo de 2026. El documento oficial incluye una tabla que se construye a partir de las notificaciones de diferentes eventos seleccionados y sus estrategias particulares en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

Este documento, que se publica en forma habitual, está firmado por el presidente de la Nación Javier Milei, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones y el secretario de Gestión Sanitaria Saúl Flores y la dirección de Epidemiología, entre otras áreas y funcionarios. Refleja la situación territorial en cuanto a la disminución, estabilidad o aumento de casos en diferentes problemas de salud para alertar a las provincias y municipios.

La clasificación de la situación epidemiológica se realiza a partir de la variación porcentual observada respecto del valor esperado y presenta la siguiente interpretación cualitativa y cromática:

• Por encima de lo esperado: incremento mayor al 40% (en rosa)

• En aumento: incremento entre 20% y 40% (en naranja)

• Dentro de lo esperado: variación entre -20% y +20% (amarillo)

• Por debajo de lo esperado: disminución mayor al 20% respecto del valor esperado (verde)

• En baja magnitud: menos de 30 casos en el acumulado del año en curso (en celeste)

tos ferina coqueluche

Las patologías en alza

Indicadas como por encima de lo esperado o en aumento se dispararon las siguientes enfermedades de acuerdo al último informe oficial de Salud: meningitis, coqueluche, rabia, hantavirus, leptospirosis, sífilis, intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por medicamentos, suicidio, tuberculosis y viruela.

Algunos profesionales, como Oscar Atienza, cirujano, docente universitario y magister en Administración de Servicios de Salud y en Salud Pública, tildó la situación como una "catástrofe".

Algunas de estas enfermedades, como la tos convulsa y la meningitis son prevenibles por vacunas.