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Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo

Los laboratorios denunciados por la distribución de medicamentos contaminados y la muerte de más de cien pacientes llevaban casi un año inhibidos

10 de abril 2026 · 09:51hs
La Policía Federal secuestró 82.000 ampollas de fentanilo en noviembre.

Foto: PFA.

La Policía Federal secuestró 82.000 ampollas de fentanilo en noviembre.

Pasados casi 11 meses desde el inicio de la investigación penal sobre el uso de fentanilo contaminado en Argentina, este viernes se confirmó la inhabilitación de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Se trata de las dos empresas denunciadas por la muerte de más de 100 personas en distintos hospitales del país.

La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) deja firme una medida provisoria que regía desde el inicio de la causa. Ambas firmas habían dejado de producir el 12 de mayo por una inhibición que seguirá vigente. Según fuentes oficiales, una inspección en sus instalaciones ya había detectado "irregularidades de nivel crítico" en 2024.

De acuerdo a la disposición 1.848/26, este jueves se cancelaron los legajos de los laboratorios con sede en San Isidro y Ramallo. La inhabilitación se implementó con la firma de Luis Eduardo Fontana, el cirujano que asumió la conducción del organismo en enero.

¿Cuántas personas murieron por el uso de fentanilo contaminado?

De acuerdo al último informe del titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el último año se registraron 159 casos en la causa sobre adulteración de sustancias medicinales. En esa lista se incluyen 111 personas fallecidas y otras 48 que también sufrieron la infección, así como otros problemas de salud.

En el marco de esta investigación, Anmat determinó que los controles de calidad de los laboratorios "carecieron de eficacia, seguridad y calidad". De hecho, el propio jefe de control de calidad de Laboratorios Ramallo declaró ante el magistrado bonaerense sobre la falta de mantenimiento y calibración de los equipos. En su celular hallaron "innumerables mensajes y fotografías que denotan el conocimiento respecto del sistemático incumplimiento" de las buenas prácticas de fabricación (BPF).

>> Leer más: Muerte de un anestesiólogo por fentanilo: en Rosario piden más controles y acompañamiento

La administración nacional concluyó que había un "riesgo evidente para la salud pública" en la producción de ambas empresas y la situación no se ha modificado en absoluto desde que imputaron a Ariel García Furfaro, dueño de las firmas, y otras 13 personas.

Según el documento publicado este viernes en el Boletín Oficial, ninguno de los laboratorios presentó un plan o programa para levantar las prohibiciones e inhibiciones que se aplicaron el año pasado a través de la disposición 3.158/25. Tampoco solicitaron nuevas inspecciones de verificación de las BPF ni propusieron acciones correctiva o preventivas para retomar el trabajo.

Si bien ninguna de las firmas puede producir fármacos de acuerdo a estas medidas, Anmat reinscribirá los certificados de registros de especialidades medicinales (REM) de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA cuando llegue la fecha de vencimiento. Esta medida corresponde a lo solicitado por la Justicia federal. En agosto, Kreplak señaló que estos permisos deben mantenerse vigentes como un potencial activo de las compañías.

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