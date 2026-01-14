Antonela Roccuzzo promociona un vaso "quencher" que marca tendencia: cuál es su precio

Además de Adidas y Tiffany & Co., la esposa de Messi se convirtió en una de las promotoras globales de Stanley, los creadores de los termos que dan "status"

La cápsula de Stanley de Antonela Roccuzzo está diseñado en el color "verde Antonela"

Hace un tiempo que la rosarina Antonela Roccuzzo se volvió embajadora de diversas marcas internacionale s. Como la cara de Adidas y Tiffany & Co. , la esposa de Leo Messi promociona productos muy diversos: desde ropa deportiva hasta joyas de lujo. Ahora, una nueva marca se suma a la cartera comercial de Roccuzzo. Se trata de Stanley, la reconocida empresa estadounidenses que se destaca por sus termos de acero inoxidable.

En particular, la mujer del astro del fútbol se asoció con la famosa marca estadounidense y lanzó su línea “Stanley 1913 X Anto” , que incluye u n termo, un mate térmico de acero y un vaso formato "quencher" con sorbete. Todos los productos están diseñados en un color que la marca denominó "verde Antonela"

"Ella entrena, ella crea y ella no se detiene. Conozcan a Antonela Roccuzzo, nuestra nueva embajadora global" , escribió Stanley en sus redes sociales el pasado noviembre, cuando anunciaron que Rocuzzo se convertiría en una de las nuevas embajadoras globales de la marca de termos que dan "status".

En cuanto a la cápsula de Rocuzzo, llega al mercado luego del lanzamiento de la línea de su esposo, "Stanley 1913 x Messi GOAT", con los mismos productos, con el agregado de botellas y botellones de agua ideales para entrenar.

¿Cuánto cuestan la línea de termos de Antonela Rocuzzo?

El precio de los tres productos que integran la cápsula de Roccuzzo tienen los siguientes precios en el mercado argentino: