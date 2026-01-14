La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

En el Siempre Sale hubo 56 ganadores, diez de ellos de la provincia de Santa Fe. Cada uno se llevará algo más de cinco millones de pesos

14 de enero 2026 · 22:00hs
Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

El sorteo 3.339 del Quini 6, realizado en la noche de este miércoles 14 de enero, quedó vacante en los principales premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que en el Siempre Sale hubo 56 ganadores (diez de ellos de la provincia de Santa Fe), que recibirán algo más de cinco millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este domingo 18 de enero, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $11.500.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 07 - 18 - 25 - 27 - 37 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.029.709.022

Con cinco aciertos: 31 ganadores, que recibirán $1.088.780

Con cuatro aciertos: 1.688 ganadores, que recibirán $5.998

►La Segunda

Números sorteados: 01 - 16 - 22 - 24 - 35 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 51 ganadores, que recibirán $661.807

Con cuatro aciertos: 5.623 ganadores, que recibirán $3.0000

►Revancha

Números sorteados: 02 - 03 - 18 - 22 - 25 - 36

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.220.357.758

►Siempre Sale

Números sorteados: 07 - 19 - 26 - 33 - 36 - 41

Con cinco aciertos: 56 ganadores, que recibirán $5.407.179

►Pozo extra

368 ganadores, que recibirán $421.195

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del día miércoles 7 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones

hubo un solo ganador en el quini 6, que se alzo con 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se alzó con 1.800 millones de pesos

Resultados del Quini 6 del día domingo 4 de enero

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

Quini 6

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Por Juan Iturrez
Ovación

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario
La Ciudad

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares