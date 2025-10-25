La Capital | Turismo | Copa del Mundo

Copa del Mundo 2026: reconocida agencia rosarina ofrece entradas oficiales

Desde Rosario, una propuesta inédita permite asegurar tickets, hospedaje y logística completa para disfrutar la Copa del Mundo 2026.

25 de octubre 2025 · 11:14hs
Ignacio Fleming

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta en detalle la propuesta que acercan desde la agencia para viajar a la Copa del Mundo 2026.

Con Argentina clasificada al Mundial FIFA 2026 y la ilusión intacta, una agencia de viajes rosarina se convirtió en una de las primeras en ofrecer paquetes turísticos con entradas oficiales para ver a la selección en la próxima Copa del Mundo.

La experiencia es inédita: los fanáticos ya pueden asegurarse su lugar para vivir el evento más esperado del fútbol, sin depender de los sorteos de FIFA. Ignacio Fleming, gerente de Turismo Carey, se refirió a esta apuesta ambiciosa que combina logística internacional, alojamiento garantizado y acceso a los partidos.

—¿Cómo están viviendo esta experiencia de ser la primera agencia en Rosario con entradas oficiales para el Mundial?

Es una experiencia vertiginosa. Desde que se confirmó que tenemos entradas oficiales para el Mundial, la demanda explotó. Nos llaman constantemente para asegurarse un lugar. Antes, estas entradas estaban en manos de FIFA o de grandes corporaciones. Hoy, por primera vez, los rosarinos pueden comprarlas sin depender de sorteos.

—¿Qué incluyen los paquetes?

Los paquetes contemplan entradas para los partidos, alojamiento garantizado en hoteles de 3 y 4 estrellas, traslados internos y, si el cliente lo necesita, también nos encargamos de los pasajes internacionales, los vuelos domésticos, el seguro médico y hasta el alquiler de vehículos.

—¿Cómo es posible vender entradas si todavía no se sabe dónde jugará Argentina?

El sorteo será el 5 de diciembre. Nosotros ya contamos con entradas para ver a la selección y alojamiento reservado en cada sede posible. Nuestros operadores en destino vienen trabajando desde hace meses asegurando plazas, y ahora solo queda esperar qué ciudad nos asignan.

007-001-seleccion
Turismo Carey garantiza el traslado a quienes quieran presenciar una nueva Copa del Mundo el próximo año.

Turismo Carey garantiza el traslado a quienes quieran presenciar una nueva Copa del Mundo el próximo año.

—Entonces, ¿ya se puede reservar aunque falte definir la sede?

Sí, exactamente. Hoy ya se puede reservar. Las ciudades estadounidenses tienen infraestructura suficiente: aeropuertos bien conectados, mucha oferta hotelera y buena logística. Eso nos permite garantizar el paquete completo con traslado y alojamiento, incluso con un año de anticipación.

—¿Los paquetes son solo para la fase de grupos o incluyen también instancias finales?

Tenemos paquetes para todas las etapas que juegue Argentina, desde la fase de grupos hasta la final. Este Mundial, además, incorpora por primera vez una ronda de 16avos de final, y también tenemos entradas para esa instancia. Es cuestión de planearlo con tiempo, hablarlo con la familia o los amigos, y contactarnos. Las entradas son limitadas, por eso es importante anticiparse.

—¿Cómo pueden hacer los interesados para reservar o consultar?

Pueden llamarnos al (0341) 4408260, escribirnos por WhatsApp al +54 9 341 3485569 o encontrarnos en la red social Instagram como @turismocarey. Ojalá muchos puedan cumplir el sueño de ver a Lionel Messi en su último Mundial.

