Por los incendios en la Patagonia, el gobernador de Chubut propuso una "ley de Ecocidio"

La iniciativa introduciría la figura de "ecocidio" en el Código Penal. Cómo sigue la situación ambiental en Chubut y qué pasa con la ley de Manejo del Fuego

En medio del fuego que arrasa a la Patagonia , el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, impulsa una Ley de Ecocidio . El proyecto legislativo busca endurecer las penas para quienes inicien incendios intencionalmente en bosques nativos e implicaría tipificar la figura de ecocidio en el código penal.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo” , expresó Torres en conversación con Radio Mitre, sobre las penas severas que contemplaría una posible ley de Ecocidio.

Sobre el espíritu de la ley, Torres graficó con un antecedente en la localidad de Cholila la importancia de la legislación: “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes preso”.

En el Cámara Alta ya ingresó un proyecto de ley que contempla la incorporación de la figura de “ecocidio” al Código Penal. E l texto fue presentado por Edith Terenzi, senadora por Despierta Chubut, la alianza del gobernador.

El proyecto, respaldado por Torres, apunta a endurecer las sanciones frente a delitos ambientales de gran impacto. Para el gobernador, la incorporación de esta figura permitiría dar una señal clara de que el daño ambiental no es un delito menor.

Peligra la Ley del Manejo del Fuego

Con la propuesta de tipificar el ecocidio, se pone en relieve la Ley del Manejo del Fuego, cuya última modificación, sancionada en 2020, fija un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas, si se trata de lotes con bosques nativos o implantados, y de 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.

Lo cierto es que uno de los proyectos nacional, articulado con en el Consejo de Mayo, es la modificación de la Ley del Manejo del Fuego. Plantean derogar los artículos 22º bis, ter y quater, entonces se suprimirían las cláusulas introducidas en 2020, las cuales impedían cambiar el destino productivo de tierras incendiadas.

Según el gobierno nacional, esta normativa genera una “catástrofe doble” para los productores, quienes "además de sufrir el incendio quedan impedidos de adaptarse a nuevas actividades, reduciendo su capacidad de recuperarse económicamente y afectando el valor del inmueble".

¿Cuántos incendios quedan activos en la Patagonia?

Sobre la gravedad de los focos activos en la provincia, Torres remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas, según el último dato del Servicio Provincial del Manejo del Fuego.

En cuanto a cantidad focos activos, la Agencia Federal de Emergenica (AFE) reportó este miércoles por al mañana dos incendios aún en actividad en la provincia de Chubut. Uno en Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén y otro en Parque Nacional Los Alerces.

14 de enero de 2026

INCENDIO “PRIMERA CANTERA - PUERTO PATRIADA”

Cushamen, Chubut.

En cuanto a la reactivación del foco en Epuyén, el gobernador Torres aseguró que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.