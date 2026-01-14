La Capital | Información General | Patagonia

Por los incendios en la Patagonia, el gobernador de Chubut propuso una "ley de Ecocidio"

La iniciativa introduciría la figura de "ecocidio" en el Código Penal. Cómo sigue la situación ambiental en Chubut y qué pasa con la ley de Manejo del Fuego

14 de enero 2026 · 16:51hs
Dos focos de incendios siguen activos en la Patagonia

Dos focos de incendios siguen activos en la Patagonia

En medio del fuego que arrasa a la Patagonia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, impulsa una Ley de Ecocidio. El proyecto legislativo busca endurecer las penas para quienes inicien incendios intencionalmente en bosques nativos e implicaría tipificar la figura de ecocidio en el código penal.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, expresó Torres en conversación con Radio Mitre, sobre las penas severas que contemplaría una posible ley de Ecocidio.

Sobre el espíritu de la ley, Torres graficó con un antecedente en la localidad de Cholila la importancia de la legislación: “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes preso”.

Tipificar el “ecocidio” en el código penal

En el Cámara Alta ya ingresó un proyecto de ley que contempla la incorporación de la figura de “ecocidio” al Código Penal. El texto fue presentado por Edith Terenzi, senadora por Despierta Chubut, la alianza del gobernador.

El proyecto, respaldado por Torres, apunta a endurecer las sanciones frente a delitos ambientales de gran impacto. Para el gobernador, la incorporación de esta figura permitiría dar una señal clara de que el daño ambiental no es un delito menor.

Peligra la Ley del Manejo del Fuego

Con la propuesta de tipificar el ecocidio, se pone en relieve la Ley del Manejo del Fuego, cuya última modificación, sancionada en 2020, fija un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas, si se trata de lotes con bosques nativos o implantados, y de 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.

Lo cierto es que uno de los proyectos nacional, articulado con en el Consejo de Mayo, es la modificación de la Ley del Manejo del Fuego. Plantean derogar los artículos 22º bis, ter y quater, entonces se suprimirían las cláusulas introducidas en 2020, las cuales impedían cambiar el destino productivo de tierras incendiadas.

Según el gobierno nacional, esta normativa genera una “catástrofe doble” para los productores, quienes "además de sufrir el incendio quedan impedidos de adaptarse a nuevas actividades, reduciendo su capacidad de recuperarse económicamente y afectando el valor del inmueble".

>> Leer más: Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar y planea más recortes

¿Cuántos incendios quedan activos en la Patagonia?

Sobre la gravedad de los focos activos en la provincia, Torres remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas, según el último dato del Servicio Provincial del Manejo del Fuego.

En cuanto a cantidad focos activos, la Agencia Federal de Emergenica (AFE) reportó este miércoles por al mañana dos incendios aún en actividad en la provincia de Chubut. Uno en Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén y otro en Parque Nacional Los Alerces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFE_Arg/status/2011412015017865603&partner=&hide_thread=false

En cuanto a la reactivación del foco en Epuyén, el gobernador Torres aseguró que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.

Noticias relacionadas
incendios en la patagonia: nacion dejo casi $20 mil millones sin ejecutar

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

La cápsula de Stanley de Antonela Roccuzzo está diseñado en el color verde Antonela

Antonela Roccuzzo promociona un vaso "quencher" que marca tendencia: cuál es su precio

Flybondi, la aerolinea lowcost que ya se ganó la reputación de cancelar y demorar vuelos

Flybondi, en turbulencia: más 105 vuelos cancelados en cinco días y 20 mil pasajeros afectados

El robo tomó lugar en Barrio Alberdi, pleno Córdoba Capital

Córdoba: entró a robar, tiró a la dueña de casa por el balcón y los vecinos lo retuvieron

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Antonela Roccuzzo promociona un vaso quencher que marca tendencia: cuál es su precio

Antonela Roccuzzo promociona un vaso "quencher" que marca tendencia: cuál es su precio

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Ovación
Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado
OVACIÓN

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

Provincial pisó fuerte en la casa de un candidato y mira a todos desde arriba en la Liga Argentina

Provincial pisó fuerte en la casa de un candidato y mira a todos desde arriba en la Liga Argentina

Central quiere retener a Veliz, pero Bahía ya quiso llevárselo hace unos años

Central quiere retener a Veliz, pero Bahía ya quiso llevárselo hace unos años

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de 20 mil dólares

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario
La Ciudad

Apareció inconsciente en la barranca la mujer que era buscada en Rosario

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023