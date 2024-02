"Gran Hermano": Furia y Manzana enfrentados tras el anuncio de la nueva placa

No obstante, un rato antes de que los participantes emitieran sus votos en el confesionario, ocurrió una extraña situación. Federico "Manzana" les había advertido a sus compañeros que tenía algo importante para decirles, y logró crear una gran expectativa al respecto. El trapero desplegó un discurso particular, y apuntó contra toda la casa, pero particularmente contra Furia, quien parece ser su nueva enemiga.

El discurso de Manzana y su enfrentamiento con Furia

El martes, los participantes de "Gran Hermano" recibieron una carta con una palabra de sus seres queridos. La madre de Federico "Manzana" le envió un mensaje muy tajante a su hijo: "Despertá", escribió en la carta. Esto caló hondo en el hermanito, quien le advirtió a la casa que su actitud cambiaría y que tenía algo importante para decirles.

Durante la noche del miércoles, y antes de las nominaciones, Manzana se paró frente a sus compañeros y desplegó un discurso muy particular. "Lo que tengo para decir es un mensaje en general que puede caer bien o mal. Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer (la mamá le mandó la palabra ‘despertate’)", empezó el tucumano, y agregó: "Primero, voy a empezar diciéndoles que el día que entre por esa puerta, sabía que entraba jugando solo y si me tenía que ir, me iba jugando solo. Y eso es lo que he hecho todo este tiempo”.

"Yo acá puedo solo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con el que tenga que pelear, y si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a armar. Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso, sea bueno o malo", le advirtió Manzana a sus compañeros.

No obstante, el hermanito aclaró: “Yo me llevo bien con todos y no tengo ningún problema. Mostré lo que soy acá adentro y poco de lo que soy afuera" y continuó: "Gracias mamá por haberme abierto los ojos y saber quiénes son los que están conmigo por interés o conveniencia. Sé todo de todos".

Además, el participante aseguró que "sólo confía en tres personas": Nicolás, Emmanuel y Joel. Afirmó que "pondría las manos en el fuego" por sus amigos.

Por último, Manzana apuntó directamente contra Juliana "Furia", una de las participantes más fuertes y queridas del certamen. "Furia, adoro la relación que tenemos en la casa, sé que tenemos muchos momentos compartidos en el último mes, que claramente no pasaron a principio de mes. Y, aun así, ni olvido, pero perdono. Recuerdo buen cuando me dijiste ‘Manzana falso’”, expresó.

Para cerrar, el hermanito lanzó una amenaza: "Hoy en día está todo bien. Pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga que pelar contra cada uno de ustedes, sobre todo contra vos, Furia, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, con el poder que tengo afuera, para que te tenga que sacar a la chot… de este Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora y jamás te subestimé”

Luego de este cambio de actitud repentino en Manzana, los participantes quedaron en shock. Como respuesta, varios de ellos decidieron votarlo en las nominaciones.